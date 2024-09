Guercino da scoprire. In mostra a Cento cinque opere forlivesi

Cinque capolavori del Guercino e della sua scuola saranno esposti da oggi nella mostra allestita nella Chiesa di San Lorenzo di Cento (Ferrara) intitolata ‘Guercino, un nuovo sguardo. Opere provenienti da Forlì e da altri luoghi nascosti’, aperta fino al 31 dicembre 2025. La rassegna intende valorizzare un grande artista che è stato maestro del Barocco e di cui Forlì possiede alcune opere che fanno parte della raccolta ospitata nel grande salone del Palazzo Merenda, attualmente chiuso per lavori di restauro.

"La mostra è un’occasione per Forlì per accreditarsi come città d’arte e di cultura – ha precisato Vincenzo Bongiorno, assessore alla cultura –. Attraverso la collaborazione fra pubblico e privato si fanno egregie cose, come la conoscenza di splendide opere d’arte. Ne siamo fieri perché grazie a questo dialogo virtuoso tra istituzioni, diamo l’opportunità ai nostri cittadini di fruire di capolavori destinati temporaneamente a finire in deposito". "Con l’inaugurazione di questa mostra – ha affermato Edoardo Accorsi, sindaco di Cento – il nostro paese può ragionevolmente considerarsi come la destinazione turistica per eccellenza per chi vuole scoprire e conoscere il mondo che si cela dietro al grande maestro del Seicento italiano".

La Chiesa di San Lorenzo a Cento, sede della mostra, ospiterà una ventina di opere fra cui le cinque provenienti da Forlì. Si tratta delle due grandi pale d’altare del Guercino ‘San Giovanni Battista’ e ‘Annunciazione’ e tre dipinti della sua scuola: ‘La Madonna del Rosario con i Santi Domenico e Caterina’ di Benedetto Gennari, ‘Sposalizio mistico di Santa Caterina d’Alessandria’ di Giuseppe Maria Galeppini, ‘I Santi Anna e Gioacchino e il Padre Eterno’ di Cristoforo Serra. Giovanni Francesco Barbieri, detto ’Guercino’ a causa di una forma di strabismo, nacque a Cento nel 1591 e morì a Bologna nel 1666. È considerato uno degli artisti di maggior valore del barocco: la sua pittura si distinse per la forza dei contrasti fra luci e ombre di ineguagliabile trasparenza. Due anni fa Cento ha iniziato a valorizzare i luoghi che conservano le opere del grande Maestro, per questo si è ritenuto necessario "creare un sistema regionale di cooperazione – ha sottolineato Mauro Felicori, assessore regionale alla cultura –. La concentrazione di opere del Guercino a Cento fa sì che questa città diventi il centro attrattivo del sistema regionale Guercino che la Regione intende sostenere". Va poi tenuto presente che, anche se nel 1642 il Guercino si era trasferito a Bologna, le sue opere mantennero l’originalità delle radici a Cento, dalle cui chiese del Rosario, di San Pietro, di San Biagio e di San Lorenzo in Casumaro provengono le opere esposte.

Il Comitato scientifico della mostra è composto da Cristina Ambrosini, Daniele Benati, Stefano Benetti, Lorenzo Lorenzini, Lorenza Montanari, Maria Luisa Pacelli, mons. Paolo Marabini, Antonio Iommelli, Manuel Ferrari, Silvia Battistini, Giovanni Sassu Enti promotori: Regione Emilia Romagna, Comune di Forlì, Comune di Cento, Fondazione Patrimonio degli studi e Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

Rosanna Ricci