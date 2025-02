Guerra in Ucraina, l’anniversario

Domani alle 14.30 in piazza Saffi si terrà un evento pubblico, patrocinato dal Comune di Forlì, in occasione del terzo anniversario dall’inizio della guerra in Ucraina. L’evento sarà un’occasione per ricordare le migliaia di vittime, sia militari che civili, causate dal conflitto ancora in corso. La manifestazione sarà accompagnata da canti e poesie tradizionali della cultura ucraina. Presenti rappresentanze istituzionali e delle comunità ucraine di Romagna.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.