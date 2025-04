Guglielmi segretario regionale Sap

Il forlivese Tonino Guglielmi (nella foto) è stato eletto giovedì segretario regionale del Sap, il Sindacato autonomo di Polizia, dopo essere stato confermato a marzo al vertice della sigla per la provincia di Bologna (la città in cui presta servizio da molti anni). Entrambe le votazioni sono avvenute all’unanimità. "Ringrazio tutti per la fiducia – ha detto Guglielmi –. L’incarico che mi è stato assegnato è di grande prestigio e responsabilità. Per questo abbiamo costruito una squadra affiatata e che sappia lavorare per il futuro. Garantiremo massimo impegno su ogni provincia per realizzare la nostra mission di tutela delle colleghe e dei colleghi".

Guglielmi sarà affiancato da due neo-eletti: i segretari aggiunti Alessandro Cuna e Giovanni Mascolo, oltre ai confermati Salvatore Giglia e Giovanni Portolani, più Mario Minnuto (confermato come segretario amministrativo).