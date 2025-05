Guida alpina a processo. Elia morì sulle nevi travolto dalla slavina: si andrà in aula in ottobre Rinviato a giudizio Matteo Giglio per la tragedia del 13 aprile 2023 sulle Alpi della Savoia francese. Oltre al 36enne di Santa Maria Nuova di Bertinoro, finanziere in Val d’Aosta, persero la vita durante un’escursione due scialpinisti.