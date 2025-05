’Gusti’, itinerario nelle valli romagnole

È partito ‘Gusti’, il progetto-itinerario nelle vallate romagnole per il rilancio delle aree interne. L’iniziativa, acronimo di ’Gastro UpScaled Tourist Itinerary’, e finanziata dal Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, mira a creare una rete di esperienze nelle cinque vallate dell’Appennino forlivese e cesenate, valorizzando le eccellenze locali e le comunità che le custodiscono, e rappresenta un’importante occasione per ripensare il futuro dei territori rurali, dei piccoli borghi, attraverso un turismo enogastronomico autentico e sostenibile. "Il progetto – commenta Maura Mingozzi, responsabile dei Progetti Europei sul Turismo della Regione – è un esempio concreto di come la cooperazione transfrontaliera possa sostenere le aree interne, offrendo ai giovani opportunità imprenditoriali legate al territorio". Chiara Astolfi, direttrice della Destinazione turistica Romagna Visit-Romagna, ha aggiunto: "Questo progetto si inserisce nella strategia di promozione turistica regionale, che punta sempre più su percorsi personalizzati, stagionali e autentici. Il racconto del gusto diventa qui racconto di comunità, di cultura e di paesaggio".

"Il valore aggiunto di Gusti è la partecipazione attiva delle persone – precisa Giacomo Munegato di Agenda 21 - che vivono e lavorano in questi territori, e che condividono il processo coi turisti". A coordinare il percorso Fausto Faggioli, esperto di sviluppo territoriale: "Gusti è un viaggio, un nuovo ‘slancio’ per le nostre comunità. Parte dal cuore delle vallate romagnole per creare un’offerta turistica integrata, costruita con e per chi crede nel valore del proprio territorio". Dopo gli incontri di Rocca San Casciano e Santa Sofia il prossimo momento di dialogo con gli operatori del territorio che sono interessati dal turismo del gusto si terrà mercoledì 18 giugno, in mattinata a Civitella (10.30) per poi replicarsi nel pomeriggio a Bagno di Romagna alle 15,30.

Oscar Bandini