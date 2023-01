Ha diretto per 28 anni: applausi e omaggio al maestro Biserni

E’ stato un evento speciale ed emozionante il concerto di Capodanno della ‘Banda di Modigliana’, tenutosi martedì nel ‘Nuovo Teatro dei Sozofili’, perché oltre alla tanto attesa ripresa della tradizione interrotta per tre lunghi anni a causa della pandemia di Covid, si è aggiunta l’occasione per omaggiare il maestro Massimo Biserni che, dopo aver diretto per 28 anni il corpo bandistico comunale, ha passato il testimone alla forlivese Roberta Fabbri.

Numerosa e sentita la partecipazione dei cittadini, lusinghieri i commenti ed anche una certa emozione dei presenti quando, dopo aver aperto il concerto con l’Inno di Mameli, Biserni ha consegnato la bacchetta alla Fabbri perché continuasse la direzione.

Il presidente della banda Fabrizio Gentilini ha poi consegnato un piatto in ceramica con dedica al maestro uscente (nella foto), in ricordo della lunga ed apprezzata attività ed il sindaco di Modigliana Jader Dardi ha donato la riproduzione in 3D della statua, collocata nell’omonimo giardino pubblico, della gloria cittadina Don Giovanni Verità.

Giancarlo Aulizio