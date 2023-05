"Ha mangiato una fava Sostegno importante"

Durante la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli agricoltori di Coldiretti Forlì-Cesena hanno deciso di porgergli un cesto di ortofrutta che è stata risparmiata dall’alluvione degli scorsi giorni. A dialogare con il capo dello stato è stato direttamente il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena Alessandro Corsini, che prima di porgergli i prodotti delle nostre terre, ci ha tenuto a ringraziarlo, sottolineando come "la sua visita sia un simbolo di vicinanza ai nostri territori e fa ben sperare per la ripartenza". Nel cesto erano contenuti diversi tipi di frutta e verdura, simbolo delle nostre zone, dall’insalata all’aglio, dai ravanelli ai carciofi, fino ad arrivare alle ciliegie e molti altri ancora. Il gesto è stato molto apprezzato da Sergio Mattarella, che, dopo aver ringraziato gli agricoltori, tra tutta la selezione ha deciso di assaggiare una fava 100% romagnola, che è stata molto gradita. "Ci ha sorpreso questa scelta, poteva optare per le ciliegie, e invece ha scelto proprio di assaggiare la fava, completamente originaria del nostro territorio" ha dichiarato Alessandro Corsini.

Non sono mancate parole di conforto da parte del capo dello Stato, che dopo i ringraziamenti di Coldiretti e dopo aver stretto la mano al direttore, "ha ribadito la sua totale vicinanza, ha detto che non ci abbandonerà, nè ora nè quando il tragico evento che ci ha colpiti non sarà più sotto la lente d’ingrandimento – ha aggiunto Corsini – per noi è importante questo sostegno, perchè senza dubbio l’agricoltura è stato il settore più danneggiato dall’alluvione".

Sono infatti circa 50mila i posti di lavoro, tra agricoltori e lavoratori dipendenti, messi a richio dall’alluvione. A questo proposito, l’associazione si auspica un aumento degli acquisti di prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle zone alluvionate, che rappresenterebbe un modo per rimettere in marcia l’economia della nostra terra.

Martina Rossi