Ha preso il via Rock E-45, progetto di gemellaggio musicale

Ha preso il via la decima edizione di Rock-E45, progetto di gemellaggio musicale che vede collaborare un gruppo di giovani studenti della scuola ’Alighieri’ di Bertinoro con i ragazzi tedeschi della scuola Grosse-Musik di Kaufungen. La prima fase si è svolta a Bertinoro, dove sono stati ospitati i giovani musicisti teutonici durante le prove di insieme con i colleghi italiani. Alla fine di questa prima settimana si è svolta una applauditissima lezione-concerto per gli studenti delle medie di S.Maria Nuova. "Suonare tanto da mattina a sera – spiega il direttore bertinorese, Ivan Bratti –, questo è il pane quotidiano per i 14 ragazzi dai 12 ai 20 anni seguiti dal docente tedesco Uli Grosse e dai due docenti italiani Francesco Preziosi e Chiara Casadio. L’impegno è tanto, ma viene premiato dal risultato finale, di alto livello, che non manca mai di entusiasmare gli studenti che assistono e interagiscono alla lezione-concerto finale". Dopo le fatiche diurne, in serata arriva il meritato relax quando, grazie al prezioso impegno delle famiglie ospitanti, "si compiono veri e propri miracoli in tema di socializzazione – prosegue Bratti –, non solo fra i ragazzi ma anche fra le rispettive famiglie creando spesso legami di amicizia che durano nel tempo".

La seconda fase di Rock-E45 si terrà in Germania a luglio, mentre la fase finale sarà ancora a Bertinoro in occasione della Festa dell’Ospitalità.

ma.bo.