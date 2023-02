"Ha riportato tra i dem chi si era allontanato: io ne sono un esempio"

Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, tornata all’interno del partito democratico da poco, appoggia la candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale dei Dem. Cosa la convince di Schlein segretario?

"Perché rappresenta una vera ventata di aria fresca in un partito che ha un estremo bisogno di aprirsi e rinnovarsi dopo la drammatica sconfitta alle politiche di settembre scorso. Una ventata che ha già sortito due effetti".

Quali?

"La prima, e ne sono testimonianza diretta io stessa, quella di riportare dentro al partito persone che se ne erano allontanate in questi anni. La seconda, quella di aver condizionato l’agenda politica del partito stesso: adesso tutti concordano sulla necessità di un cambiamento che parta anche dal riconoscimento degli errori fatti, a partire, per esempio, dal jobs act. Abbiamo la necessità di dare al partito democratico un’identità di sinistra".

Lei, come ha detto, è rientrata anche a seguito della candidatura di Elly Schlein alla segreteria. Nel caso vinca Bonaccini uscirà dal partito?

"Non avrei scelto di tesserarmi se non avessi visto all’interno del partito democratico una vera esigenza di cambiamento. Sebbene pensi che la migliore interprete di questo cambiamento sia Elly, qualunque cosa accada dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per ricostruire una comunità politica. Penso che anche Bonaccini, dovesse vincere, si impegnerà in questa direzione".

Cosa le piace di Stefano Bonaccini?

"Sicuramente è un gran lavoratore e una persona concreta. Come presidente della nostra Regione ne ho una grande stima, è molto attento alle esigenze dei territori. Non mi piace che si concentri un po’ troppo sull’io, invece che sul noi, a fronte della necessità di costruire una comunità. Bonaccini ha soprattutto delle grandi qualità amministrative, ma penso che al partito democratico servirebbe di più un segretario politico. In questo penso che sia meglio Schlein, per questo appoggio lei".

Cosa pensa di questo lungo periodo che è intercorso dalle elezioni politiche all’elezione del segretario nazionale?

"Molto lungo in termini di elezione del segretario, ma, forse, troppo corto per le esigenze che abbiamo di discutere e di avvicinare le persone, quindi spero che si continui anche dopo il 26 febbraio a parlare con le persone, ascoltarle e costruire una linea chiara sulla lotta al cambiamento climatico, sulle disuguaglianze, sul lavoro, solo per dirne alcune. Dobbiamo avere una direzione chiara e netta che sia una opportunità di avvicinare le persone, anche perché al momento tanti di noi sono al di fuori di noi".

Matteo Bondi