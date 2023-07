‘Habitare: Nuove Prospettive Cult(r)urali’: ultimo appuntamento

Si concluderà a Portico di Romagna ‘Habitare: Nuove Prospettive Cult(r)urali’, il progetto dei giovani dell’associazione Distretto A, ideato e curato da Jacopo Lega, Enrico Tarò, Ilaria Marzolla, con Federico Poni e Giuseppe Caracappa, e coordinato da Bianca Maria Canepa, che vivono nel casolare I Monti di Tredozio. Il progetto è cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente, nell’ambito del processo nazionale per lo sviluppo sostenibile. "Il focus di questa tappa – spiega Lega – sarà l’apporto della dimensione creativa e culturale al tessuto sociale e ambientale dei borghi e delle valli coinvolte dal progetto". A Portico si prevede "una nuova selezione di talk, workshop e musica diffusi tra le logge di via Roma, il parco di Dante e Beatrice, il ponte della Maestà e le altre vie del centro storico".

Oltre a lavori culturali e sociali nei borghi appenninici, "sono previsti più laboratori, tra cui quelli di sperimentazione visiva e poetica a cura di Sprint, la ricerca dell’unicità sulla stampa digitale con Alice Guarnieri, un’attività di saponificazione con il Marchese di Carabas e il laboratorio di detersivo naturale con Elena Braida". Questa sera Portico "sarà illuminato da performance musicali, tra cui la composizione per sax tenore e percussioni in risonanza di Laura Agnusdei, il live itinerante del trovatore francese Arthur Chambry e la sperimentazione sonora di Polonius, in un percorso itinerante per le vie del borgo".

Domani sera la chiusura di Habitare sarà affidata ai set di Amphibia e Tomboys Dont Cry. In entrambi i giorni, strade e angoli del borgo saranno riempiti dal Mercato, una rassegna di autoproduzioni editoriali, artigianali e artistiche provenienti da tutta Italia (info: habitare.habitattt.it). Gli eventi e i laboratori sono gratuiti, tuttavia per alcuni è necessaria la prenotazione online.

q.c.