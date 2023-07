’Habitare’, si riscoprono gli spazi nascosti dei borghi

La seconda tappa di ‘Habitare: Nuove prospettive cult(r)urali’ si terrà oggi e domani a Tredozio, in piazza Vespignani, "per vivere le strade del borgo con una visione insolita, amplificata dagli ospiti di questo appuntamento". Spiegano gli organizzatori di Habitat, un gruppo di giovani laureati italiani e stranieri che abitano sulle colline di Tredozio a I Monti: "In questo secondo appuntamento ci concentreremo sul lato più umano della vita nella dimensione dei borghi. In particolare, saranno discussi temi come l’esodo rurale dalle aree del Parco Nazionale, con Davide Prati e la creazione di spazi di comunità". Il programma è ricco di una nuova serie di attività laboratoriali: il collettivo Guerrilla Spam guiderà i partecipanti nella creazione di installazioni collettive lungo gli spazi del paese, il designer ed artista olandese Jules Janssen, invece, si concentrerà sulla costruzione di elementi per il camouflage e la fusione con l’ambiente attorno a Tredozio. Domani si svolgeranno fino alle 15 in piazza Vespignani le discussioni di Radio Habitare e la Passeggiata Preparata, attività di ascolto del paesaggio con Federico Poni, Alessandro Gambato e Lorenzo Travaglini. A partire dalle 17, ci si sposterà presso l’agriturismo Pian di Stantino, dove sarà concluso il laboratorio con Manifatture Sottosasso, con la cottura delle ceramiche primitive e la conoscenza della realtà ospitante.

Aggiungono gli organizzatori: "Sarà una due giorni con grandi ospiti musicali. Questa sera, dalle 20.30 presso l’ex Asilo di Tredozio, Dj FATi condividerà il palco con Cilloman. Domani sera, a Pian di Stantino, sarà il turno del produttore francese Black Zone Myth Chant, del live dell’artista e sound designer canadese Ramzi e delle selezioni di Federico Gabrielli.

Quinto Cappelli