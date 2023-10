Halloween, feste ed escursioni

Tanti gli appuntamenti in alto Bidente organizzati per Halloween. Oggi a Galeata alle 16 alla biblioteca comunale con letture e preparazione delle maschere proposta dall’associazione Teodorico, Nati per leggere e Polo unico famiglie e famiglie dell’Asp. Seguirà merenda. Martedì 31 alle 16 nel salone dell’ostello di Santa Sofia dalle 16 il Cif propone sfilata di maschere, truccabimbi e merenda. Infine due escursioni il 31 ottobre e l’1 novembre intitolate ‘Alla ricerca del fantasma delle Farniole. Trekking e racconti di paura davanti al camino’. Info e prenotazioni: 349.5693757.