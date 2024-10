Halloween gioca d’anticipo, domani a Forlimpopoli

Halloween arriva in anticipo a Forlimpopoli: domani alla Galleria Il Parco davanti al parco urbano. Per chi non vede l’ora di tuffarsi nell’atmosfera della festa più spaventosa dell’anno l’appuntamento è sin dal mattino con varie attrazioni, come i ‘Cavalli diabolici’ per il battesimo della sella con Amadori (5 euro), i ‘Giochi da paura’ a cura di Nonno Banter 57, le leccornie del Garage Food Truck. Ma il clou arriverà nel pomeriggio, con iniziative per tutti i gusti. Ci saranno le Letture da Brivido a cura delle Streghette, il Trucca Mostri con Samilla, i Brividi Colorati insieme a Elena la vampira, gli antichi mestieri di ‘C’era una volta’ a cura di Coldiretti. Si potrà esplorare il Terrario del Terrore con le sue pozioni terrificanti (a cura di Madre Terra) e, addirittura, partecipare a una Sfilata Mostruosa, riservata a bambini e cani, purché rigorosamente travestiti (iscrizione 5 euro): previsto un premio per il primo classificato e omaggi per tutti. Alle 18, poi, scatterà il momento di fare ‘Dolcetto o Scherzetto’ (altrimenti che festa di Halloween sarebbe?) con tante golosità offerte dai negozianti. A completare il quadro tante altre spaventose sorprese. L’evento ha il patrocino del Comune di Forlimpopoli.