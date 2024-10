Halloween, malumori per l’evento saltato

Va bene che il tema della festa di Halloween è ‘Dolcetto o scherzetto?’, ma di certo i partecipanti, paganti, all’evento ‘Halloween family day’ in programma il 1° novembre alla rocca di Forlimpopoli, non si aspettavano di trovarsi di fronte allo ‘scherzetto’ di non vedersi rimborsare il biglietto acquistato all’annuncio dell’annullamento della festa. La protesta è montata sui social, poi sono arrivate le telefonate anche in Comune, la cui sede oltretutto è proprio nella rocca che sorge al centro della città, ma ci è voluto un po’ per dipanare la matassa e capire dove stesse l’inghippo.

Con ordine. Due sono le feste organizzate in rocca: ‘Psycho Halloween’, il 31 ottobre, e ‘Halloween Family Day’, il 1 novembre. Entrambe promosse da GoEvent, agenzia che lavora a livello nazionale proprio su eventi di questo tipo, con spazi dati in concessione da parte di Atlantide, la cooperativa che gestisce e anima il Museo Archeologico e alcuni luoghi della rocca con iniziative didattiche.

Naturalmente Atlantide opera in forza della vittoria di un bando emesso dal Comune.

"L’agenzia, con la quale abbiamo già lavorato nel tempo anche in altri musei e luoghi che gestiamo – afferma Francesca Fabbrica, vicepresidente di Atlantide – ci ha proposto di organizzare questi due eventi alla rocca di Forlimpopoli. Considerando che le altre volte il pubblico aveva gradito, abbiamo acconsentito". È iniziata così la promozione dei due appuntamenti e le relative prenotazioni.

Quando è stata annunciata la cancellazione dell’appuntamento del 1°novembre, alla richiesta dei partecipanti del rimborso, l’agenzia, GoEvent, ha risposto dicendo che era possibile partecipare, con lo stesso biglietto, all’evento del 31 (confermato) oppure riceve un voucher di eguale importo da spendere in una qualsiasi altro evento nell’arco dei prossimi 18 mesi, ma niente restituzione dei soldi. "Una politica aziendale che mi è stata confermata dal loro responsabile – spiega Fabbrica –, ma che non ci trova allineati. Non ci era mai successo. Per noi la soddisfazione dei fruitori degli spazi che gestiamo è molto importante. Può succedere che un evento non si possa più fare, sappiamo che alcuni hanno accettato di buon grado di partecipare il 31, ma, secondo noi, doveva essere data la possibilità anche di recuperare i soldi".

Un imbarazzo palpabile, sia da parte della cooperativa che opera nel territorio da decenni, sia per il Comune che per voce del vicesindaco con delega alla cultura, Enrico Monti, si è detto "molto seccato dalla vicenda. Sicuramente in futuro non ci si avvarrà più di questo fornitore". Affermazione confermata anche dalla vicepresidente di Atlantide. "Noi non operiamo così. Ho chiesto che mi diano la lista dei prenotati e con i nostri legali stiamo cercando di capire se è possibile rimborsare noi al posto loro chi non ha scelto di partecipare all’evento del 31 ottobre". "Una decisione che denota la grande professionalità e lo stile con cui opera Atlantide – conclude Monti –, con cui il rapporto di stima non è mai stato messo in discussione in questi giorni, ci dispiace solo per l’inconveniente intercorso con un fornitore di servizi, da cui però trarremo insegnamento".

Matteo Bondi