’Hamlet Solo’ al Testori: il teatro come inclusione

Venerdì alle 20,30, il palco del Teatro Testori di Forlì ospiterà lo spettacolo ‘Hamlet Solo’ tratto da William Shakespeare, prodotto da Lenz Fondazione, creato da Francesco Pititto, Maria Federica Maestri con traduzione, di Francesco Pititto, regia e costumi di Maria Federica Maestri. Lo spettacolo sarà interpretato da Barbara Voghera con musica di Andrea Azzali. Gli attori in video sono: Liliana Bertè, Frank Berzieri, Guglielmo Gazzelli, Paolo Maccini, Vincenzo Salemi. Luci di Alice Scartapacchio. La ricerca teatrale della Fondazione Lenz si è focalizzata dal 2009 al 2013 in un progetto di ricerca teatrale contemporanea sull’Amleto di Shakespeare.

Protagonista è Barbara Voghera, attrice con sindrome di Down e, fin dal 1999, interprete di varie stesure dell’Hamlet , capace di incarnare le parole shakespeariane fra poesia dolente e bellezza incompleta in un vortice in cui la parola passa dalla perdita del significato e il successivo ritrovamento. Un Amleto orfano in totale solitudine in cui i dialoghi con Orazio, la Regina, il Fantasma del Padre, Guild and Rose, gli Attori, I Becchini, Re Claudio sono quelli dell’attore con se stesso. Voghera è protagonista da oltre vent’anni dei progetti di Lenz sulle forme di rinnovamento della lingua e dell’espressione scenica contemporanea. Lo spettacolo fa parte dei Teatri della Salute con progetti che prevedono la recitazione di persone con malattie mentali per una riabilitazione e inclusione sociale. Il teatro testimonia il talento artistico di persone che hanno vissuto personalmente la sofferenza della malattia trasformandola in potenzialità culturale. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata allo 0543.722456 o scrivendo a [email protected]

Rosanna Ricci