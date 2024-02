Hashish in auto e in casa: arrestato

Continuano i controlli delle forze dell’ordine per reprimere e prevenire i reati in materia di stupefacenti. In particolare l’altra sera i carabinieri della Stazione del Ronco hanno fermato un’auto che girava in modo sospetto nella zona industriale di Villa Selva.

Il conducente del veicolo, un giovane 38 enne residente nel forlivese, è apparso alquanto nervoso. I carabinieri – visti tra l’altro i suoi numerosi e specifici precedenti – hanno deciso di sottoporlo a un più accurato controllo.

La perquisizione personale e del mezzo ha consentito di rinvenire una piccola quantità di hashish e 510 euro nascosti sotto il sedile. L’ispezione è proseguita a casa del 38 enne: in camera dal letto c’era un panetto di hashish di ben 100 grammi. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.