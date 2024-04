Health Clinic sotto i riflettori

Doppio passaggio televisivo oggi per la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro. Si parte questa mattina alle 10.10 su La 7 con la seconda delle otto puntate di ‘Amarsi un po’ - Istruzioni per l’uso’, girate nella struttura immersa nel parco secolare. Alle 16.40 su Rai Premium e Ray Play andrà in scena ‘Le strade del benessere’, viaggio condotto dal giornalista Stefano Bini durante il quale i telespettatori potranno scoprire come Lucia Magnani abbia codificato l’elisir di lunga vita per un’esistenza più sana e longeva.