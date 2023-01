Hera ed Enel al lavoro dopo la forte nevicata

Le forti nevicate hanno provocato alcuni disagi alla raccolta rifiuti: nelle strade in cui non è passato lo spazzaneve, anche i mezzi Hera hanno difficoltà ad effettuare il servizio, in particolarein alcune zone di Santa Sofia e Premilcuore. Si raccomanda quindi di lasciare i bidoncini esposti fino al passaggio dei mezzi, non appena le strade saranno accessibili. Anche E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, è impegnata a fronteggiare i danni alla rete elettrica. Le operazioni in alcune aree sono state ostacolate da problemi di accessibilità. La situazione dovrebbe essere rientrata nella serata di ieri, a meno di utenze sparse e non raggiungibili.