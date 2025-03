Hera, lavori in corso. Pulite 7.500 caditoie, ora si passa a Bertinoro

A partire dal primo gennaio, Hera è subentrata ai Comuni della provincia di Forlì-Cesena nella gestione e nel coordinamento delle attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento delle acque meteoriche che rientrano nell’ambito del contratto di gestione del Servizio Idrico Integrato. Il passaggio di consegne è avvenuto con delibera di Atersir (l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) del 24 dicembre scorso e riguarda le fogne bianche di proprietà comunale ricadenti all’interno del perimetro urbanizzato.

Adesso, quindi, spetta a Hera provvedere alla pulizia dei pozzetti, delle reti e delle caditoie stradali e alle attività di pronto intervento, mentre restano all’amministrazione comunale tutti gli interventi di potenziamento della rete e la relativa realizzazione di nuove condotte.

Nei primi due mesi di attività, Hera ha avviato le prime operazioni sulle caditoie, pulendone in tutta la Provincia 7.500. Riguardo alle attività di pulizia e manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche stradali (caditoie, bocche di lupo e griglie), in queste prime settimane di gestione, il servizio si è concentrato sull’organizzazione ed avvio della pulizia delle caditoie stradali e dei sottopassi: il disciplinare prevede infatti la pulizia di tutte le 140 mila caditoie presenti nell’arco temporale di due anni.

L’attività ha quindi visto impegnati, quotidianamente, fra i quattro e i cinque mezzi autospurgo dedicati alle caditoie: nel mese di gennaio sono state pulite circa 4.000 caditoie, mentre in febbraio ne sono state pulite altre 3.500.

Nello specifico, per il Comune di Forlì, dove sono presenti 48 mila caditoie, l’attività è stata conclusa nella zona del Ronco e si è poi spostata nella zona di Bussecchio, al momento in corso; proseguirà quindi nella zona dei Musicisti. Nelle prime settimane di marzo è previsto l’avvio della pulizia anche delle zone di Santa Maria Nuova e Capocolle, per il Comune di Bertinoro, dove sono presenti quasi 2mila caditoie.

Per il Comune di Cesena, dove sono presenti quasi 34.400 caditoie, le squadre sono state impiegate in una porzione del centro e della zona Oltre Savio, entrambe completate.

Entro il mese di marzo, oltre ai mezzi che continueranno ad operare su Forlì e Cesena, le squadre di Hera stanno pianificando l’avvio delle pulizie nelle zone della costa.

Per guasti o per segnalare irregolarità i cittadini possono fare riferimento al pronto intervento Hera 800 713 900 per acqua, fognature e depurazione, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.