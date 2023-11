Hera: "Modigliana, ripristinate le fogne divelte dalla piena"

"Le opere eseguite da Hera hanno ripristinato la rete fognaria e la funzionalità del depuratore che erano state compromesse dalle ondate di piena verificatesi nel mese di maggio". Lo ha assicurato Jader Dardi, sindaco di Modigliana, uno dei paesi più colpiti fin dalla prima ondata di maltempo. "Abbiamo chiesto che gli interventi messi in atto da Hera continuino con le attività di rifinitura finalizzate a mantenere il sistema fognario depurativo di Modigliana efficiente, valido e soprattutto resiliente, in grado di affrontare le sfide ambientali ormai sempre più frequenti", conclude.

Hera, da parte sua, ha informato di "essere intervenuta prontamente post alluvione e aver ripristinato il sistema fognario di Modigliana. E grazie ai lavori, che hanno comportato una spesa di oltre 700mila euro, è funzionante anche l’impianto di depurazione che aveva subito notevoli danni". La causa? Limo e sabbia portati dall’esondazione. "Era irrimediabilmente compromesso l’efficienza del comparto biologico. Ma ora l’impianto è funzionante per l’intero agglomerato cittadino".

Gli interventi necessari per ripristinare il sistema fognario depurativo di Modigliana, hanno permesso alla multiutility di mettere in sicurezza anche alcuni tratti di rete fognaria più esposti alle piene dei corsi d’acqua. Infatti lungo la sponda sinistra del Marzeno, dove la piena aveva divelto lunghi tratti di fognatura, è stato necessario realizzare opere di protezione lungo le rive: così sono state posate oltre 2500 tonnellate di massi ciclopici. Nella nota Hera indica altri interventi significativi su tratti fognari completamente divelti dalle piene, come quello lungo la sponda sinistra del torrente Acerreta: un cantiere eseguito congiuntamente al Comune per ripristinare anche parte della pista ciclabile. E ancora, sono stati ripristinati i collettori vicini al centro storico, come un tratto di fognatura mista sulla sponda sinistra del torrente Ibola, lungo via Corbari, e la fognatura posta al di sotto della briglia fluviale nei pressi di via Silvestro Lega. Giancarlo Aulizio