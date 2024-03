Hera, un ‘cervellone’ con 15mila occhi. Telecontrollo sempre attivo contro i guasti

Immaginiamo una sala enorme di poco meno di 400 metri quadrati, dotata di uno schermo di 60 metri quadrati ai cui piedi sono sistemate 50 postazioni per tecnici e operatori che, inoltre, hanno a disposizione 15mila schermi sinottici di controllo. Sembra uno scenario da film americano, invece è il polo ‘Telecontrollo reti e impianti e call center tecnico’ del gruppo Hera e non si trova dall’altro capo del mondo, ma in via Balzella. Il polo è interamente progettato dalla multiutility ed è un impianto di primo piano a livello nazionale ed europeo per dimensioni dell’infrastruttura gestita, diversità di tipologie di attività, livello di integrazioni e tecnologie applicate.

Inaugurato nel 2008, si è via via ampliato sia in termini di territori gestiti e numero di servizi, sia in termini dimensionali, tanto che oggi sono 10mila gli impianti e quasi 800mila i punti (sensori su sezioni di condotte e di impianti) telecontrollati a distanza su una rete di oltre 74mila chilometri. Questa infrastruttura all’avanguardia è stata visitata ieri da una delegazione del Comune di Forlì, presieduta dal sindaco Gian Luca Zattini, con due guide d’eccezione: il presidente esecutivo del Gruppo Hera Cristian Fabbri e l’amministratore delegato Orazio Iacono. Grazie al lavoro di un’ottantina di persone tra operatori ed esperti, il Polo garantisce un servizio sempre operativo, efficiente ed efficace su tutti i territori serviti dal Gruppo Hera (Emilia-Romagna, Triveneto e Marche) per la gestione del telecontrollo, la teleconduzione, l’automazione e il pronto intervento su impianti e reti (acquedotti, fognature, depurazione, gas, teleriscaldamento), ma anche per servizi ambientali, illuminazione pubblica, e-mobility per la ricarica elettrica.

Qui arrivano segnalazioni di malfunzionamenti e allarmi di ogni tipo, oltre alle segnalazioni dei cittadini. Oltre a supportare la gestione di tutti i processi, il sistema consente agli operatori sul campo di avere consapevolezza, in tempo reale, dello stato degli impianti mettendo a disposizione, attraverso un’apposita App, le informazioni anche in mobilità. Inoltre, grazie all’utilizzo strutturato dei dati e all’integrazione con sistemi di intelligenza artificiale, è in grado di supportare le decisioni con applicazioni informatiche avanzate che sfruttano l’enorme base di dati disponibile.

La cabina di regia è pensata anche per rispondere alle emergenze e ha dato prova di funzionare a dovere proprio durante l’alluvione, quando il polo è servito come catalizzatore in real time delle informazioni sulla situazione in campo che, ordinate e distribuite alle strutture operative per la loro risoluzione, hanno reso possibili interventi rapidi e mirati. "Abbiamo avuto il privilegio di riuscire a mettere ordine in un momento in cui c’era caos – ricorda Boarini, responsabile del Polo –. Questa vista privilegiata dall’alto ci ha permesso di comunicare con i cittadini ma anche con tutti i nostri colleghi in campo". Un momento che anche il sindaco Zattini ricorda bene: "Nei giorni tragici dell’alluvione il rapporto con Hera è stato importante, perché il ripristino di servizi, l’intervento sulle fogne, tanti lavori che sono sembrati secondari hanno rappresentato invece il cuore per la ripresa e il recupero di vita all’interno della nostra città. Qui sembra di essere alla Nasa – ha commentato –. Dobbiamo puntare sulla grande innovazione tecnologica, sulle grandi idee e qui credo ci sia un qualcosa di veramente straordinario".