Hera, un tesoretto dal dividendo. Al Comune in arrivo 2,7 milioni

Nelle casse del Comune di Forlì, o meglio il tutto tramite la società Livia Tellus, entreranno alla fine di giugno 2.693.651,85 euro quale dividendo delle azioni di Hera detenute dall’ente. Il consiglio di amministrazione del Gruppo Hera, presieduto dal presidente esecutivo Cristian Fabbri, ha approvato infatti ieri all’unanimità i risultati economici consolidati al 31 dicembre 2024, proponendo ai soci un dividendo per azione di 15 centesimi. Il bilancio della multiutility segna oltre 12 miliardi di fatturato e registra un utile netto di pertinenza degli azionisti di circa 500 milioni di euro, in crescita del 31% rispetto al 2023.

Le azioni di Hera detenute da Forlì, che pur nel 2014 uscì dal patto sindacale dal gruppo e non vi è mai rientrato conservando però tramite Livia Tellus una consistente partecipazione, sono per l’esattezza 17.957.679; queste, moltiplicate per i 15 centesimi già citati, portano appunto al dividendo di oltre 2 milioni e mezzo di euro.

Oltre all’utile netto del gruppo anche lo stesso dividendo è in aumento: lo è per una cifra pari al 7% rispetto a quello precedente e il tutto è in linea con le previsioni di alzarlo fino a 17 centesimi per azione nel 2028. Il dividendo verrà pagato ai singoli comuni a partire dal 25 giugno prossimo e sarà calcolato sulle effettive azioni detenute alla data del 24 giugno.

Anche il Comune di Santa Sofia beneficerà del bonifico che arriverà da Hera, nel proprio caso per una cifra di 117mila euro a fronte delle quasi 800mila azione detenute. Per gli altri Comuni del comprensorio non è stata divulgata la cifra inerente al proprio dividendo in quanto gli enti o non hanno partecipazioen azionaria in Hera, oppure non fanno parte del patto sindacale. I ricavi 2024 del Gruppo Hera si attestano a quasi 13 miliardi di euro, in calo rispetto agli oltre 15 miliardi del 2023 (-15,9%), principalmente per la diminuzione dei prezzi delle commodity energetiche e per il venir meno delle attività legate al superecobonus. Tale contrazione viene compensata dai maggiori volumi venduti di energia elettrica, grazie al rilevante sviluppo commerciale del gruppo.

Matteo Bondi