‘Hermana’ in mostra al San Sebastiano

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è stata promossa da UDI Forlì e Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì, l’ottava edizione della mostra, allestita fino all’8 dicembre all’Oratorio di San Sebastiano dal titolo ‘Hermana’ con opere di Rossella Baccolini e Olimpia Lalli e curata da Angelamaria Golfarelli. si avvale della collaborazione del Centro Donna, del Forum delle Donne e della Manoni 2.0.

Il titolo deriva da una poesia di Pablo Neruda in cui l’autore fa riferimento a un rapporto di ‘sorellanza’, parola chiave fra due donne unite dagli stessi obiettivi. L’uso di questo termine intende "dilatare il legame di sangue anche alla relazione comune fra estranee – scrive Angelamaria Golfarelli- – per indicare come oggi sia necessario essere solidali". Le foto di fiori di Olimpia Lalli, benché recisi, sono simboli di appartenenza alla vita, perché l’essere recisi non significa ‘annullamento’ come non lo è lo stelo che sorregge i petali. Sono immagini piene di forza che simboleggiano il valore della vita. "I fiori di Olimpia – scrive la Golfarelli – sono sì privi di vita, ma grazie alla sua visione restano eterne genie di colore e di quella simbologia primaria caratteristica dei viventi".

Fiori presenti anche nelle opere di Rossella Baccolini, ma, in questo caso sono ninfee che poggiano sull’acqua o, come in alcuni casi, nella materia. Nella sala sono esposte altre opere della pittrice: al centro attraggono il visitatore abiti realizzati con tessere di mosaico, ai lati opere di vario formato molto interessanti come tecnica e resa dei particolari. L’artista "si lascia guidare più spesso da un impulso naturale e spontaneo – scrive Golfarelli – che irrompe sulla tela e dà forma al suo talento.’ La mostra Orario di visita: dal martedì al venerdì 15-18, sabato e domenica 10-12,30 e 15-18,30. Info: 348.9508631. Ingresso libero.

Rosanna Ricci