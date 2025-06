‘Hit’s Summer nei Borghi’: gran finale con il sax di Bearzatti

Il programma di ‘Hit’s Summer nei Borghi e Rocche di Romagna’, cioè la Notte Rosa in salsa bertinorese, si chiude oggi con gli ultimi appuntamenti del Bertinoro Drinkin’Jazz Festival le cui note hanno accompagnato la tre giorni di uno dei Borghi più belli d’Italia.

Alle 19,30 all’Arena della Rocca con ‘And then winter came again’, concerto di Francesco Bearzatti (sax) e Federico Casagrande (chitarra).

Bearzatti è un ‘narratore’ musicale: sassofonista, clarinettista, compositore, curioso di musiche e culture, è dotato di un suono caldo e di uno spiccato lirismo emotivo. Da tempo la sua carriera viaggia tra Italia e Francia, con progetti ed incisioni.

Casagrande, raffinato musicista, è considerato uno dei più influenti chitarristi europei.

Nel decennio di collaborazione, Bearzatti e Casagrande hanno inciso diversi album: dopo ‘Lost song’ (2017), con brani di Bearzatti, in ‘And the Winter Came Again’ (2024) è Casagrande a tracciare l’album con la sua scrittura: nelle sue canzoni sono evocati personaggi, storie, paesaggi del mondo e dell’immaginazione in una raffinata tavolozza sonora.

Maggiori informazioni sul sito www.visitbertinoro.it.

Matteo Bondi