Hiv, seminario online e test gratuiti per la prevenzione

Questa è la settimana europea dedicata alla individuazione precoce dell’Hiv e l’Ausl Romagna ricorda quali sono i centri in cui, tutto l’anno, è possibile effettuare test gratuiti e anonimi. A Forlì il test è eseguibile presso il Morgagni-Pierantoni (Malattie infettive) e al Sert di via Orto del Fuoco. Al Morgagni-Pierantoni l’accesso è diretto, mentre al Sert è necessario prenotare il lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8 alle 9,30 (0543-733491). In occasione della settimana di sensibilizzazione, inoltre, oggi dalle 15 alle 17, si terrà il webinar ‘Parlare di Hiv nelle scuole oggi’ per docenti delle scuole medie e superiori sull’infezione e sulle strategie di prevenzione.