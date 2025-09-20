"Ho subito fatto denuncia. Chi mi attacca avrà una risposta"

Ma sa che lei è sempre nelle pésche? "Ma sa che ha ragione! Io sono arrivato a Modigliana nel 2019 ed è stata un’emergenza dietro l’altra: il caso delle tangenti, il covid, l’alluvione. Non sono mai riuscito a lavorare per gli affari correnti. E adesso pure questa bega...".

Sindaco Jader Dardi (foto), com’è possibile che dalla Pinacoteca siano sparite decine di dipinti? "Ancora non sappiamo quanti ne sono spariti".

Ah beh però dovreste saperlo, o no? "Non è così facile. Si tratta di dipinti degli anni Cinquanta e Sessanta, molti inventariati, all’epoca, in maniera pressapochista. Abbiamo fiducia nei carabinieri del nucleo tutela del patrimonio. Sono efficienti e competenti. Però qui è tutto così... non so neanche come dirlo...".

Oscuro? "Oscuro sicuramente. Al primo sopralluogo i militari ci dissero che dovevamo risistemare il sistema di conservazione. E hanno ragione. Io però purtroppo in questi anni sono stato travolto dalle emergenze...".

Sento già la voce dei suoi detrattori: ’Dà sempre la colpa agli altri’... "Sì lo so cosa dicono. Risponderò nelle opportune sedi. Ma non ci sto a fare il capro espiatorio. Io ho agito con correttezza e prontezza. E nel pieno rispetto del segreto istruttorio".

Non ha mai saputo nulla di questa storia? "Ovviamente mai".

E ora che idea s’è fatto? Che fine han fatto questi quadri? "Non voglio fare congetture. Ho fiducia nei carabinieri".

ma. bur.