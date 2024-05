‘Ho visto il finimondo’. Ecco il docufilm del Carlino. Riaperte le prenotazioni

Arriva questa sera al cinema Astoria (viale dell’Appennino 313) la proiezione del docufilm ‘Ho visto il finimondo – Il racconto dell’alluvione’ prodotto da Quotidiano Nazionale-Il Resto del Carlino nell’anniversario dell’esondazione che ha colpito la Romagna. Si tratta della prima assoluta in città dopo le tappe in varie città vicine, non ultime Faenza (lunedì) e Cesena (ieri). L’appuntamento è alle 21: l’ingresso alla serata è gratuito per chi ha prenotato (sarà sufficiente fornire il proprio nominativo). La lista è stata chiusa nei giorni scorsi perché era arrivata al completo. Oggi, però, in seguito ad alcune disdette delle ultime ore, verrà riaperta per qualche decina di posti. Occorre dunque controllare nella giornata di oggi il sito www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo per verificare eventuali disponibilità. Se dovessero rimanere posti, a prescindere dalla prenotazione online, sarà ammesso in sala anche chi si presenta direttamente al cinema (in questo caso, però, il buon esito non è garantito).

Tutte le proiezioni tenutesi nelle città dell’Emilia-Romagna sono andate finora sold out. Dopo la ‘prima’ a Bologna, alla presenza del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, tutto esaurito anche nelle successive tappe di Lugo, Ravenna, Imola, Faenza e Cesena.

Il docufilm ‘Ho visto il finimondo’, realizzato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Marco Santangelo (musiche originali di Marco Reno Solferini), racconta con il taglio dell’inchiesta giornalistica l’alluvione e la situazione dopo un anno, dando la parola ai protagonisti delle storie più eclatanti, anche nel nostro territorio. Per esempio, nel Forlivese, le suore dell’eremo di Montepaolo, alle prese con la doppia emergenza delle frane e del terremoto, oppure Gianni Piolanti, titolare dell’osteria ‘Il Casetto’, e la moglie Silvia Campana.

La serata al cinema Astoria prevede un momento di saluti iniziale, con il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e quello di Dovadola Francesco Tassinari (che rappresenta anche l’Unione dei 14 comuni della Romagna Forlivese), seguito dalla proiezione del documentario e poi da una discussione con gli autori, aperta a domande del pubblico. Il documentario ha il patrocinio della Cineteca di Bologna e della Regione Emilia-Romagna e il sostegno della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese. "Vogliamo dare voce a chi, in questa vicenda, voce non l’ha avuta – ha detto Valerio Baroncini –. Spesso, quando si racconta questa alluvione, si racconta il grande cataclisma e le persone finiscono per essere solo numeri, tante volte si dimenticano le storie".