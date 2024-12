Hospice, in vendita nelle piazze i panettoni solidali

L’iniziativa solidale ‘Un panettone per l’Hospice’ prosegue fino a Natale e dà appuntamento in piazza a Meldola e Forlimpopoli questo fine settimana e martedì. L’iniziativa è finalizzata al sostegno delle attività dell’associazione Amici dell’Hospice, che integra l’Ausl Romagna con servizi sanitari e sociali nel contesto della rete Cure Palliative nel comprensorio forlivese, a servizio delle persone con patologie inguaribili e dei loro famigliari. Grazie alla generosa collaborazione con l’azienda dolciaria Flamigni di Forlì, l’associazione ha a disposizione quattro tipologie di panettoni prodotti con metodo artigianale: il primo è il classico con uvetta e canditi da 750 grammi, il secondo con gocce di cioccolato glassato da 1 kg, il terzo è il panettone Margherita senza uvette nè canditi da 750 grammi e il quarto è il panettone Gran Pistacchio da 950 grammi. I volontari dell’associazione saranno presenti con i panettoni solidali in un’apposita postazione sabato 7 dicembre a Meldola in via Roma 1 (orario dalle 8,30 alle 12,30), domenica 8 dicembre a Forlimpopoli in piazza Garibaldi sotto la torre (orario dalle 9 alle 17) e martedì 10 dicembre di nuovo a Meldola sempre in via Roma 1 dalle 8,30 alle 12,30.

ma.bo.