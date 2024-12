‘Hotel Angela’: ecco il libro di Adami

Si intitola ‘Hotel Angela’ l’ultimo romanzo dello scrittore modiglianese Silvano Adami per la collana ‘I Diamanti della Narrativa’ di Aletti editore.

Nato il 26 luglio 1945,

Adami si trasferì con la famiglia a Firenze dove vive

dal 1949 e si diplomò all’istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci come perito in telecomunicazioni.

Vinto il concorso per segretario giudiziario ha lavorato presso il Tribunale di Firenze sino al 2005 quando è andato in pensione. Il racconto si svolge nel periodo dalla Seconda Guerra Mondiale ai primi anni del 2000.

La trama è semplice e si basa su piacevoli ricordi: c’è il nonno che spiega ai nipoti, davanti all’edificio con ancora l’insegna dell’Hotel Angela, la storia dell’albergo e di un grande amore e una profonda amicizia, nonostante il tempo trascorso.

Un libro insomma che mette al centro i buoni sentimenti. Infatti Adami vorrebbe che il lettore "comprendesse a fondo il valore dell’amore e dell’amicizia vera che non chiede contropartite, della condivisione, anche se chi ti sta accanto non è disposto a condividere. So che nel mondo odierno tutto questo è molto difficile, – conclude – soffocato dalla frenesia della vita e dall’uso intensivo dei media e delle tecnologie".

Giancarlo Aulizio