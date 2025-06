Hotel della città, il futuro è già qui. Si svela oggi il ’Giardino Gio’

Per vedere di nuovo aperto l’Hotel della Città ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma intanto cominciano le manovre di avvicinamento (o di riconquista) da parte dei cittadini: un sodalizio di associazioni, realtà commerciali e ingegni forlivesi, infatti, in collaborazione con il Comune, ha deciso di rimboccarsi le maniche e di ridare vita al giardino dell’ex hotel affacciato su corso della Repubblica: ora si chiama ‘Giardino Gio’ (il richiamo è a Gio Ponti, il noto architetto che progettò l’edificio) e per tutta l’estate ospiterà numerosi eventi di ogni genere: il primo, quello inaugurale, sarà proprio questa sera dalle 19.30. Un’anteprima, in realtà, i forlivesi l’avevano già avuta l’inverno scorso, quando nell’area erano stati organizzati piccoli eventi solidali, il cui ricavato fu donato a Virginia Baldassarri, bisognosa di protesi alle gambe.

"Il buon esito di quell’iniziativa – spiega Roberto Martini, volontario ideatore del progetto sui giardini – ci ha portato a proseguire con l’associazione Futura Aps per organizzare il giardino e continuare a renderlo fruibile e attrattivo". "Il parco – interviene l’architetto Fabio Berni – non era più fruibile da molti anni, perciò abbiamo deciso di metterlo in sicurezza operando alcuni accorgimenti". L’area che circonda l’hotel resta inaccessibile, ma le transenne sono vere e proprie opere d’arte, infatti sui teli bianchi sono state stampate alcune gigantografie floreali che riproducono scatti di Rosanna Parmeggiani. La piscina, invece, è stata trasformata in un’arena: sui bordi sarà possibile sedersi come se fossero gradinate di un teatro, mentre davanti si svolgeranno i concerti e gli incontri.

"Questo recupero – interviene il vicesindaco e assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno – parte dalla virtuosa collaborazione tra Comune, cittadini e attività economiche e io penso che sia proprio questa la strada giusta per rendere di nuovo attrattivo il nostro centro storico: non far calare idee dall’alto, ma metterci al servizio delle iniziative che ci vengono proposte, in un’ottica di cittadinanza attiva". Tra gli eventi cruciali che prenderanno vita al Giardino Gio ci sarà una rassegna di incontri con gli autori organizzata in collaborazione con Mondadori-Mega Forlì: "Nei primi anni duemila – ricorda il titolare Massimo Foschi –, portavamo avanti l’iniziativa ‘Autori sotto la torre’, nata in collaborazione con Gaetano Foggetti. Andò avanti per molti anni, poi le cose cambiarono e si interruppe. L’idea di riprenderla in questa sede mi entusiasma anche perché contribuisce a restituire alla città un luogo bello e storico e, soprattutto, a corso della Repubblica che, dopo due anni di lavori, è veramente in ginocchio. Speriamo che questa iniziativa possa in qualche modo ridare slancio a questa zona della città, così bella e così in difficoltà".

L’inaugurazione di oggi prevede, dopo il saluto delle istituzioni alle 19.30, la diretta della web radio ‘Radio 108 Bologna’, poi aperitivo con dj set e presentazione della mostra di Rosanna Parmeggiani e dei grandi papaveri di Alessandra Gellini. Alle 21.15 prima serata di ‘Librincorso’: protagonista sarà Fulvio Marino, mugnaio, fornaio e personaggio televisivo (molti lo conoscono per la sua presenza a ‘La prova del cuoco’) che presenta il suo ‘Tutta l’Italia del pane’.

Domani Chiara Francini, scrittrice, attrice e conduttrice, presenta il suo ‘Le querce non fanno i limoni’. Si prosegue il 3 luglio con la forlivese Cristina Rizzo e il filosofo Edoardo Gagliardi. Il 10 luglio sul palco c’è il romanziere Gian Andrea Cerone, mentre il 16 luglio la parola andrà a Ilaria spadaccini. Il 17 luglio, ecco Martina Barandel, mentre il 24 sarà il turno di Luca Steinmann. Si conclude la rassegna con due forlivesi: la fotografa Silvia Camporesi e la scrittrice e attrice Eleonora Mazzoni, in dialogo il 31 luglio. Non mancheranno, poi, diverse serate musicali e (la data è ancora da fissare) la proiezione del documentario ‘Livio Garzanti: il gran viziato. Morale formidabile di un editore formidabile’. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.