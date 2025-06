Hotel della Città. Si recupera il giardino. Pronti 70mila euro

Il Comune dovrà variare il bilancio per prevedere le spese necessarie ad alcuni lavori pubblici: se n’è parlato ieri, in consiglio comunale, nell’apposita commissione dedicata al bilancio. Una di queste voci riporta 70mila euro destinati alla riqualificazione del giardino antistante l’Hotel della Città. Un importo inferiore ad altri affrontati ieri, ma certamente significativo, visto che l’area verde si affaccia direttamente su corso della Repubblica (dove a sua volta stanno terminando i lavori), non lontana dalla galleria Vittoria (ieri presentata alla cittadinanza dopo il cantiere).

Anche il giardino ha seguito il destino dell’interno immobile progettato dal grande architetto Gio Ponti: un tempo ospitava non solo i clienti dell’albergo ma anche eventi, poi con l’addio del gestore è iniziata una lunga fase di chiusura e mancato utilizzo, a tratti anche di trascuratezza. Il recupero del giardino è invece ormai già a buon punto, in anticipo rispetto al resto della struttura, che dovrà diventare uno studentato ‘d’eccellenza’ per gli allievi del Campus. E prelude a una sua nuova fruibilità.

Nel suo complesso la variazione presentata ieri dal Comune è di un importo di circa 5,2 milioni di euro e al suo interno le voci sono tra le più disparate. Sempre nell’ambito di interventi di riqualificazione rientra anche il Parco dell’Antica Pieve a Pieveacquedotto: il primo stralcio viene finanziato con 176mila euro, mentre sono 600mila quelli destinati allo stadio ‘Morgagni’ per l’adeguamento della struttura – già in corso d’opera – in vista del prossimo campionato di serie C, categoria appena conquistata dopo che i galletti hanno trascorso 8 anni in D.

Dalla Regione Emilia Romagna arrivano poi 110mila euro per la sistemazione di un immobile comunale atto ad accogliere donne vittime di violenza, mentre, sempre dall’ente di via Aldo Moro a Bologna, vengono stanziati 5mila euro affinché ogni nuovo nato sia destinatario di un nuovo alberello a lui dedicato. Per l’aiuto agli anziani non autosufficienti vengono stanziati altri 53mila euro, mentre dal Ministero dei Trasporti è arrivato 1 milione 197mila euro finalizzato all’acquisto di autobus elettrici. Molte le voci riguardanti il personale e gli uffici che rientrano nel documento, dalla digitalizzazione alla formazione, compreso 1,1 milioni di euro che era stato già accantonato per gli aumenti derivanti dal rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici.

ma. bo.