"Hotel, ristoranti e camping: per tutti noi è una boccata d’ossigeno"

La riapertura della strada statale 67 Tosco Romagnola trova l’unanime consenso degli operatori turistici della vallata del Montone, che in questi due mesi di incertezza e magra si sono riuniti varie volte, per sollecitare i sindaci, le istituzioni e la politica a fare tutto il possibile per riaprire totalmente la strada. Commenta Marisa Raggi, titolare del ristorante albergo ‘Al Vecchio Convento’ di Portico, insieme al marito Gianni Cameli e al figlio Matteo: "Da anni noi lavoriamo molto con i motociclisti stranieri di passaggio dalla Romagna alla Toscana e viceversa. Ma in questi ultimi mesi abbiamo vissuto il deserto con questo tipo di turismo. Quindi siamo contenti, la riapertura porta una boccata di ossigeno per tutti". Poi avanza una richiesta di prospettiva: "Bisogna insistere per lavori definitivi e duraturi per la Ss67, in vista dell’inverno e del futuro per i prossimi anni".

A San Benedetto in Alpe tutti gli operatori turistici sono interessati alla riapertura della statale. Racconta Nicolò Russo, titolare del ristorante e albergo Acquacheta: "Sono contento. Già dal primo giorno senza divieti abbiamo lavorato di più, perché ha girato più gente e molti nostri clienti sono motociclisti romagnoli". Aggiunge Angela Frassineti, titolare del camping pizzeria Acquacheta: "Tutti i locali del paese attendevano il via libera alle moto, che sono l’anima del nostro turismo. Noi abbiamo sempre avuto campeggiatori motociclisti, che però negli ultimi mesi per arrivare da noi dovevano percorrere strade assurde. Ora invece arriveranno direttamente e più comodi". E conclude: "In questi giorni il camping è pieno per un raduno di papà con i loro bambini".

