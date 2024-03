’How to grow a lotus’ con Proia

Dalle 15 alle 18, alla Fabbrica delle Candele, si tiene il secondo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35 a cura di Masque teatro con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì. Il laboratorio, condotto da Francesca Proia, è intitolato ’How to grow a lotus’. Qui il processo di ricerca corporea basato sullo yoga innesca un fenomeno di fioritura percettiva. In un dato momento, la mente si apre letteralmente come un fiore, a captare, tra le memorie latenti nella storia del corpo, quelle che in quell’istante sono pronte a farsi racconto. A partire da qui, vengono esplorati differenti modi per generare una danza. Proia ha lavorato come danzatrice in Italia e in Francia e ha collaborato a lungo con il regista Romeo Castellucci della Socìetas Raffaello Sanzio. Il ciclo proseguirà con altri tre appuntamenti tra marzo e aprile. Info e iscrizioni: 393.9707741.