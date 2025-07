Hub@Fo, finalmente la sede. Workshop, incontri e corsi per giovani imprenditori

Nuova sede definitiva per l’organizzazione del progetto di Hub@Fo, da quasi cinque anni attiva nel mondo della formazione e dell’imprenditoria per i giovani di Forlì e del territorio, all’ex asilo Santarelli di via Caterina Sforza 45. Dopo quasi quattro anni trascorsi nei locali Santa Lucia di corso della Repubblica, l’Hub ha trasferito un anno fa i propri uffici e attività al Santarelli, incluso nel progetto di riqualificazione dell’edificio ma ospite della sede del ‘Laboratorio Aperto’. Adesso, nelle stanze del primo piano del complesso, i giovani imprenditori hanno una sede stabile, in cui ospitare i diversi eventi che periodicamente organizzano, tra meeting, aperitivi, laboratori e corsi di formazione. "Ringraziamo gli enti del terzo settore con cui abbiamo collaborato, il Comune di Forlì e le associazioni di categoria del territorio – spiega Rita Silimbani, responsabile dell’Unità comunale che ha seguito il progetto –, con le quali ci siamo sempre confrontati per individuare i bisogni dei giovani. Grazie a questo scambio, già nel 2021 siamo riusciti a partecipare al bando dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi), che ci ha portati dove siamo adesso".

Nato nell’ottobre 2021, Hub@Fo vuole coinvolgere giovani studenti, lavoratori e disoccupati che vivano a Forlì e che abbiano un progetto di impresa da lanciare. Le principali attività sono workshop, eventi di formazione, percorsi individuali e di gruppo per giovani futuri imprenditori con lo scopo di lanciare non solo start-up ma vere e propri marchi aziendali. Attualmente l’Hub raccoglie circa 50 partecipanti e 36 progetti attivi, con un’età media dei partecipanti di 28 anni. In particolare, la nuova sede dispone di spazi di co-working dotati delle migliori tecnologie informatiche anche per i collegamenti da remoto, per offrire un’esperienza innovativa e di orientamento tra formazione vero e proprio collegamento con il mondo del lavoro.

"Oggi è una giornata speciale – conclude l’assessora per le politiche giovanili Paola Casara – perché questo spazio è la concretizzazione di un lavoro lungimirante iniziato in un periodo difficile come quello della pandemia, che però siamo riusciti a far sbocciare nel migliore dei modi. Con la nostra ‘casa’ definitiva abbiamo raggiunto sicuramente uno degli obbiettivi che ci eravamo prefissati".

Sergio Tomaselli