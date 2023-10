I 100 anni del liceo Scientifico. Una grande festa sui banchi

Un secolo di storia e di ricordi. Inaugurato nel lontano 1923, ieri il liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli ha spento 100 candeline alla presenza di tanti ex studenti che, su quei banchi, hanno vissuto gli anni formativi più importanti della loro vita.

Un momento istituzionale, alla presenza del dirigente scolastico Susi Olivetti e del sindaco Gian Luca Zattini, ma anche e soprattutto una grande festa per celebrare una scuola che ha sempre saputo coniugare le competenze tecnico-scientifiche a quelle umanistiche, sfornando talenti e personalità importanti. Ne sono la riprova alcuni ex studenti eccellenti, tra i quali ad esempio, l’artista Sally Galotti, l’ex comandante della nave ‘Amerigo Vespucci’ Gianfranco Bacchi, la bioeticista Silvia Camporesi e il dottor Giorgio Ercolani. Tutti uniti, ieri, in un unico ideale grande abbraccio insieme agli allievi di oggi, che su quegli stessi banchi si stanno ancora formando.