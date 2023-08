I 100 anni della chiesa di S. Maria in Cosmedin

Ricorre martedì 15 agosto il centenario della inaugurazione della nuova chiesa di S. Maria in Cosmedin all’Isola di S. Sofia, ricostruita a seguito dei devastanti terremoti che colpirono l’appennino tosco-romagnolo nel biennio 1918-19. Il colpo di grazia alla vecchia chiesa abbaziale che si trovava ad Isola di sotto a fianco della attuale provinciale per Ridracoli fu proprio il sisma del 1919 esattamente il 29 giugno.

"Grazie alla disponibilità di don Giordano Milanesi ho potuto prendere visione del registro parrocchiale tenuto da don Vincenzo Ruscelli a partire dal 1908, quando divenne parroco della parrocchia di Isola – precisa Maurizio Boscherini incaricato dalla comunità parrocchiale di intervenire durante la celebrazione della santa messa –. Dopo la consegna del progetto per la ricostruzione affidato all’ingegnere forlivese Rosetti, si decide di ricostruire l’edificio inizialmente nello stesso luogo, ma nel marzo 1922 l’ingegnere Romolo Stradaioli, alla luce delle difficoltà emerse insiste per una nuova ubicazione in un luogo più elevato in vista della nuova strada carrozzabile S. Sofia - Stia. Riesce a convincere tutta la popolazione e anche i fautori della tradizione, fra cui don Domenico Mambrini arciprete di Galeata. Iniziarono quindi i lavori nel luogo detto Molino dell’Isola dove c’era la casa colonica della parrocchia che fu ricostruita un po’ più in là". Don Ruscelli nominò direttore dei lavori lo stesso ingegner Stradaioli.

"Fu preparata la prima pietra angolare – aggiunge Boscherini – da collocare sotto la porta maggiore e l’8 maggio 1911 alle 11 presenti il parroco don Ruscelli e il vescovo Pompeo Ghezzi fu collocata la pietra con una bottiglia contenente monete dell’epoca e una pergamena".

I lavori iniziarono il 9 maggio dello stesso anno e i lavori tra alti, bassi, cambio di progettista e cessazioni a causa della mancanza dei fondi, alla ripresa nel maggio del 1923 finirono nell’agosto e, dopo le cerimonie di traslazione dell’immagine della Vergine Assunta e la benedizione delle campane, fu effettuata il 15 agosto 1923 con il concorso di una moltitudine di persone, delle associazioni con i loro vessilli, grandi falò sui monti, fuochi d’artificio e la musica della Banda comunale di S. Sofia.

Una grande festa con una pesca di beneficenza per l’asilo infantile ‘Pasquale II’ in costruzione. A Ferragosto alle 9,30 santa messa celebrata da monsignor Giuseppe Verucchi arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia. A seguire rinfresco offerto dai parrocchiani. Piccola mostra fotografica curata da Onofrio Pino Leoni e opuscolo realizzato da Flavia Pistocchi sulla storia della chiesa con il prezioso quadro dell’Assunta realizzato dal Ponteghini e di papa Pasquale II. Oscar Bandini