I 100 anni dello Scientifico. Sarà una grande festa con alunni di ieri e di oggi

Grande fermento al Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli per celebrare il centenario della nascita dell’istituto scolastico, avvenuta nel 1923 in seguito alla Riforma Gentile che, in quell’anno, diede vita in Italia a 37 Licei Scientifici di cui cinque nella nostra regione (Ferrara, Forlì, Modena, Bologna, Parma). Una data storica che sarà festeggiata, a Forlì, sabato 30 settembre con una ricca programmazione di eventi a cui parteciperanno non solo gli attuali studenti del liceo, ma anche quelli delle passate generazioni con incontri, ricordi e tanto affetto (è consigliata la prenotazione).

Il liceo forlivese nacque da una sezione dell’Istituto Tecnico Matteucci e, assieme a questo, ebbe residenza nel ‘Palazzo degli Studi’ (divenuto poi sede della Provincia) in Piazza Morgagni, per poi spostarsi definitivamente nell’attuale sede di via Aldo Moro. La storia è stata raccontata in due volumi, usciti per celebrare i 75 anni e i 90 anni dalla sua costituzione. "Abbiamo pensato di festeggiare questi cento anni per ricordare la storia della nostra scuola – ha spiegato la dirigente scolastica Susi Olivetti –. Il tutto grazie alla collaborazione del personale, degli studenti e anche di molti ex studenti".

Nell’atrio verrà allestito un palco su cui si alterneranno musicisti e noti personaggi: dalle 16 alle 18 saluti da parte della preside e del sindaco Gian Luca Zattini, seguiti da musiche di Bonaguri, Eleonora Desiderio, Lorenzo Briganti e Filippo Castelluzzo con interviste all’artista Sally Galotti, a Gianfranco Bacchi (ex capitano della nave ‘Amerigo Vespucci’), alla fotografa Silvia Camporesi, a Massimo Cicognani. Seguiranno dalle 18.15 alle 20.15, interventi musicali di Filippo Castelluzzi, Ester Venturi, Eleonora Desiderio, Massimo e Marco Fiori con interviste a Nicoletta Verna, Piergabriele Molari, Alberto Szego, Sofia Assirelli.

Poi dalle 20.30 alle 22.30 brani musicali da parte di Massimo e Marco Fiori, Nikolas Monti, Sara Zecchini e interviste ai medici Claudio Cavallini, Giorgio Ercolani, Roberta Gunelli e Muller Fabbri (quest’ultimo in collegamento con Washington).

In palestra saranno esposti documenti su Fulcieri Paulucci di Calboli, diplomatico forlivese che dà il nome all’istituto. Nelle aule del primo piano saranno allestiti pannelli con video realizzati da classi del passato riferiti a gite e gare sportive (c’è una testimonianza di Miranda Cicognani, portabandiera alle Olimpiadi di Helsinki nel 1954) e sulla recente visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lunedì scorso, al vicinissimo istituto Saffi-Alberti. In quell’occasione il Capo dello Stato ha firmato il manifesto di celebrazione del centenario. "Un gesto – dice la preside – che mi ha profondamente commosso".

Rosanna Ricci