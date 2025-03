I 100 anni di Edel Casadei. Una vita con due passioni: moto e solidarietà

Cammina con il bastone, non sente benissimo e ha qualche acciacco dovuto all’età... Piccolo particolare: domenica ha toccato la tripla cifra, visto che Edel Casadei ("analisi del sangue perfette e senza un asterisco", dice il figlio Paolo), ha compiuto 100 anni circondato dall’affetto dei suoi familiari e dai tanti che hanno voluto omaggiarlo, su tutti l’assessora Angelica Sansavini e una rappresentanza del Lions Club di cui Edel è socio fin dal 1978.

Edel nasce a Forlì il 9 marzo 1925 da una famiglia di umili origini. Papà Telemaco, classe 1899, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale aprì in città un negozio in cui costruiva biciclette, mentre nel 1929 iniziò l’avventura nel mondo delle moto: prima concessionario, poi rappresentante della Moto Guzzi. Inevitabile per Edel e per il fratellino Erio, nato nel 1933, ascoltare il rumore dei motori. Telemaco corre in moto e riesce anche gareggiare insieme ai due figli vincendo nel 1953 con Erio i campionati romagnoli di regolarità e nel 1955 facendo tris con Erio ed Edel primi a pari merito. Telemaco fu la guida, Edel un valido pilota, ma il campione di casa era Erio che fra il 1950 e il 1955 riportò ben 126 vittorie.

Ma la sorte era in agguato per Erio, che nel 1956 morì in un incidente stradale a soli 23 anni. La famiglia, per ricordarne la memoria, donò al vecchio ospedale Morgagni un padiglione che sarebbe stato destinato ai servizi di medicina trasfusionale e affidato all’associazione dei donatori di sangue. Il centro era nel seminterrato del padiglione Sollieri, ma grazie a Telemaco, alla moglie Rosa e a Edel ebbe una collocazione più moderna ed efficiente: venne inaugurato nel 1960 dopo due anni di lavori. Per questo tra gli auguri a Edel ci sono stati anche quelli dell’Avis: "Rinnoviamo la gratitutidine per la sua generosità".

Messa da parte, dopo la tragedia del fratello, l’attività di motociclista, Edel frequenta un corso di cronometraggio a Faenza che poi lo porta a collaborare con il circuito del Mugello e alle gare di scherma alle Olimpiadi di Roma del 1960. Nel frattempo gestisce un salone di auto e di moto a Forlì e a Faenza, diventa sub agente Fiat del conte Antolini Ossi e di seguito concessionario di marchi automobilistici importanti quali Simca, Chrysler, Talbot e Peugeot. Nel 1957 aveva sposato Maria Pia Metri e dalla loro unione sono nate Erica, Elena e Paolo.

Ma il mondo delle due ruote continua a scavare una passione incancellabile dentro di lui e così Edel diventa commissario tecnico internazionale delle gare di velocità prima e di quelle di motocross e trial poi. Nel 1984 apre a Forlì un salone di import-export e continua a lavorare fino al 2006. Nell’anno sociale 1985-1986 viene eletto presidente del Lions Club di Forlì. nel 2007-2008 a Casadei è stata conferita la ‘Melvin Jones Fellow’, il più alto riconoscimento che prende il nome del fondatore del Lions Club International per la dedizione al servizio umanitario.

La sua vita, del resto, è contrassegnata dalla beneficenza come testimonia la donazione di un significativo contributo all’allora Centro bolognese di studi su Leucemie e Linfomi, iniziativa che diede la spinta alla costituzione a Forlì di una sezione dell’Ail.