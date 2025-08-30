I 100 anni di Predappio: "La Casa del Fascio va recuperata per non dimenticare"

Ulisse Tramonti, docente universitario di Architettura e presidente di Atrium: su cosa sarà incentrata la visita che condurrà oggi a Predappio, nel giorno del centenario del paese? "Non certo sul razionalismo". Una risposta spiazzante, se si pensa che Predappio è la città del razionalismo. "Molti lo pensano, ma il fatto è che le cose non stanno esattamente così. Un po’ come succede a Forlì: tutti parlano del tratto tra la stazione e piazzale della Vittoria come del ‘quartiere razionalista’, invece di razionalista ci sono solo un paio di edifici. Nella visita guidata parliamo soprattutto di edifici che precedono il razionalismo: quelli progettati dall’architetto Florestano Di Fausto tra il 1926 e il 1929. È lo stesso obiettivo della mostra ‘Predappio 100 – gli anni della fondazione: 1925-1929’ che ho curato ed è in corso alla casa natale di Mussolini. L’architettura fascista viene dopo, dal 1936".

Quali saranno le tappe del percorso? "Partiremo dall’ex asilo Santa Rosa, poi andremo alla casa natale del duce, saliremo verso il mercato e le case popolari, passeremo dalle poste, da palazzo Varano che è sede del municipio e concluderemo la passeggiata alla chiesa".

Non affronterà il tema dell’architettura fascista? "Certo che lo farò. Evitare il tema sarebbe impossibile e non auspicabile. Tra l’altro proprio in centro c’è la ‘Casa del fascio’, un enorme edificio in stato di abbandono, quello sì razionalista, che rappresenta un enorme problema che andrebbe affrontato con serietà. Per farlo, però, servirebbero fondi che è difficile ottenere".

Secondo lei quale dovrebbe essere la sua destinazione? "Penso che potrebbe diventare una sede istituzionale, magari un’appendice del municipio. Anche l’idea di un museo non è da escludersi".

Negli anni scorsi c’è stato il timore un museo del Novecento a Predappio possa diventare meta dei nostalgici. "Sì, Predappio in questo senso è una città più difficile di altre e ogni cosa che la riguardi va trattata con grande consapevolezza. Anche per questo sono grato al sindaco di Predappio Roberto Canali per aver scelto noi di Atrium come curatori della mostra: se non si sta estremamente attenti il rischio è quello che iniziative del genere si trasformino nel trionfo del fascismo. C’è da dire, però, che io sono contrario alla damnatio memoriae".

Ovvero, non vuole dimenticare. Ma come si può riuscire, a Predappio e altrove, a fare pace con una forma di architettura difficilmente digeribile proprio per la sua carica di memoria? "L’Europa definisce le architetture di regime ‘dissonanti’: questa dissonanza si può risolvere tramite il riutilizzo. Per questo sono molto contento che a Forlì si pensi al recupero del Collegio aeronautico e dell’ex Gil: la loro continuità d’uso le sottrarrà al peso della storia che hanno avuto, che pure non va dimenticata, tant’è che noi stessi promuoviamo visite guidate e io sono stato il primo a spendermi affinché la scritta che ancora si può leggere nella torre dell’ex Gil non venisse rimossa. Insomma: bisogna andare avanti facendo i conti con quel che è stato".