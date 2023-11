I 100 anni di Testori: oggi incontro e spettacolo

Per celebrare il centenario della nascita di Giovanni Testori (1923 -1993) sono previsti al Teatro di Forlì, a lui intestato, tre spettacoli che rientrano nel progetto ‘Giovanni Testori. Le stagioni d’oro di un milanese a Forlì’, realizzato a cura di Casa Testori Associazione Culturale, con il sostegno del Comune di Forlì, in collaborazione con ElsinorTeatro Giovanni Testori di Forlì e l’Associazione Aiuto Adolescenza Aps. Testori era legato a Forlì attraverso due importanti momenti: aveva collaborato tra il 1941 e il 1943 alla rivista ‘Pattuglia’ diretta da Walter Ronchi e aveva pubblicato due libri: uno comprendeva due testi teatrali, l’altro dedicato allo scultore Giacomo Manzù. Il secondo momento fu tra il 1979 e il 1981 in cui collaborò col Teatro dell’Arca con la messa in scena di alcuni suoi testi.

Inoltre Testori ricevette a Forlì, nel 1987, il Premio Diego Fabbri. Intellettuale fuori dagli schemi, modernissimo nella sua continua ricerca che esprimeva sul Corriere della Sera, nella critica artistica, nei suoi testi teatrali e nella pittura, Giovanni Testori è stato un artista geniale, capace di esprimersi in molteplici ambiti: dalla letteratura al romanzo, dal teatro alla storia dell’arte, dal giornalismo alla poesia. Per questo è nato un palinsesto di iniziative nel centenario della nascita, coordinate da Casa Testori, l’Associazione Culturale cha ha sede a Novate milanese, in quella che fu la sua abitazione, una villa del ‘900 dove oggi il suo lavoro viene custodito e divulgato.

Per approfondire la conoscenza di Testori oggi alle 18, nel salone comunale di Forlì si terrà l’incontro ‘Testori a Forlì: l’avventura del Teatro dell’Arca’ a cui parteciperanno i protagonisti della compagnia teatrale che negli anni Settanta , incontrarono in modo del tutto imprevedibile Giovanni Testori. Fu la nascita di un’amicizia originale tra loro e l’autore. All’incontro, condotto da Giuseppe Frangi, nipote di Testori, sarà presente Laura Lotti, che terrà il filo dei racconti, e Daniela Piccari che canterà alcune tra le canzoni preferite da Testori. Poi porteranno il proprio contributo Paolo Panzavolta, Emanuela Fabbroni ed Alberto Fornari, Enza Rava, Sergio Cangini, Anna Gasperi, Paola Contini, Renzo Ringressi, Giampiero Pizzol e Laura Aguzzoni, Franco Palmieri, Franco Vignazia. Attraverso video e immagini del Teatro dell’Arca sarà ricostruita la straordinaria stagione che li vide insieme.

Laura Lotti racconterà il motivo che indusse Testori a venire a Forlì per aiutare dei ragazzi che volevano fare teatro. "Fu don Francesco Ricci a invitarlo, per una lettura pubblica della sua ultima opera – racconta Laura Lotti –. sera Testori dimenticò qualcosa in teatro, ripassò il giorno dopo e vide noi che ignari facevamo le prove per uno spettacolo. Restò a guardarci e si commosse. Due mesi dopo tornò con un testo scritto apposta per noi, ‘Interrogatorio a Maria". Per proseguire questa paternità, Laura Lotti e Daniela Piccari hanno fondato l’associazione Aiuto Adolescenza dedicata ai ragazzi. Oggi la Piccari sarà accompagnata alla tastiera da uno di loro e saranno presenti anche altri ragazzi che hanno seguito il laboratorio su Testori. "Lui ci ha guardati da maestro e padre – spiega la Piccari – così noi continuiamo a tenere quello stesso sguardo sui nostri ragazzi".

Questa sera, alle 20.30 poi, al Teatro Testori andrà in scena ‘SdisOre’, la riscrittura dell’Orestea di Eschilo realizzata da Testori, prodotta da Elsinor con Michele Maccagno, vincitore nel 2017 del Premio Franco Enriquez come miglior attore proprio con questo spettacolo. Musiche dal vivo di Emanuele Nidi e regia di Gigi Dall’Aglio.

Nel monologo, il narratore usa parole che ogni volta generano una lingua nuova in cui al dialetto lombardo si legano varie lingue come francese, spagnolo, inglese, latino e altre inventate, inoltre viene data vita ad altri personaggi. Oreste torna a casa per vendicare il padre Agamennone, ucciso da Clitennestra e da Egisto, che ne usurpa il trono. Assieme all’amico Pilade, presso la tomba di Agamennone trova ad attenderlo la sorella Elettra. A questo punto si passa dalla reggia degli Atridi all’interno della provincia milanese. Da qui nasce una tragedia molto cruenta, ma anche divertente e comica per il linguaggio.

Rosanna Ricci