I 125 anni dell’Eridania. Quel 20 agosto 1900 nacque una grande storia industriale

La ‘Società Anonima Eridania, fabbrica di zucchero’ inaugurò il 20 agosto 1900 il proprio stabilimento di Forlì e la barbabietola da zucchero diventò così la prima coltura in Romagna, superando la produzione della canapa. L’ex zuccherificio Eridania compie quindi oggi 125 anni ed è un esempio di archeologia industriale, un luogo carico di storia e ricordi per la città.

Quando alla fine dell’’800 si cercò un’area dove insediare l’attività per la lavorazione delle barbabietole per ricavarne zucchero la scelta fu determinata dalla presenza, nelle vicinanze, del canale di Ravaldino e dalla stazione ferroviaria con relativo scalo merci. La necessità di una grande quantità di acqua era soddisfatta dal canale e da diversi pozzi artesiani, mentre la commercializzazione poteva avvenire anche attraverso la ferrovia, che all’epoca rappresentava il modo di viaggiare più veloce. Inoltre alla fabbrica potevano essere conferite le barbabietole anche utilizzando i carri del tramway che collegava Meldola con Forlì e con Ravenna, oltre che con i carri trainati dai buoi o dalle mucche.

L’impianto, che occupava circa mille operai nei periodi di alta stagionalità, era in grado di lavorare 15mila quintali di barbabietole al giorno, con una produzione annuale di circa 140mila quintali di zucchero, occupando un’area di ben 140mila metri quadrati. La seconda guerra mondiale provocò ingenti danni, ma già a partire dal 1946 la fabbrica riattivò la produzione a pieno ritmo.

Negli anni 70 la costituzione del mercato comune dello zucchero mise l’Eridania in una posizione di inferiorità rispetto agli altri produttori europei e la proprietà si vide costretta a vendere lo stabilimento al Gruppo Maraldi di Cesena, che lo utilizzò solo come deposito, decretandone di fatto la chiusura nel 1972.

Il libro ‘Lo Zuccherificio Eridania di Forlì’, presentato nell’aprile scorso, racconta quindi la storia di un’attività importante del nostro territorio. Il volume, realizzato su progetto di Luca Massari, è stato curato dagli autori Lorenzo Aldini, Fabio Berni e Gabriele Zelli, con le fotografie di Luca Massari e Marco Antonelli. Contiene anche le testimonianze di Giancarlo Pennuti, Giovanni Guzzi e Franco Ortolani, che hanno lavorato come stagionali nello stabilimento forlivese, e i ricordi di Mariarita Zanca, la figlia dell’ultimo custode Albino, il "portiere dello zuccherificio", dove la vita familiare si intrecciava con quella della fabbrica.

"Fra le varie proposte in campo – afferma Gabriele Zelli, esperto di storia locale –, sarebbe coerente istituire un museo sull’agricoltura e sull’evoluzione tecnologica e industriale che ha cambiato l’economia locale, coinvolgendo diversi progettisti e promotori culturali, anche per recuperare e valorizzare un luogo che è un patrimonio importante della città".