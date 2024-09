I 20 anni della ’Marching Band’ all’Ospitalità

Le note della Power Marching Band – Banda Città di Bertinoro aprono la seconda serata della Festa dell’Ospitalità: ore 18,30 in piazza della Libertà. Colonna sonora irrinunciabile dei tanti eventi che animano il balcone di Romagna, la banda questa sera festeggia i 20 anni di attività. "Un gruppo nato quasi per caso – racconta il presidente Ionnes Bucella – dall’incontro di un manipolo di amici, con la passione comune per la musica, nel lontano 2004. Di questa compagnia faceva e fa ancora parte il maestro Giuseppe Zanca", che ne diventa il direttore. "In sinergia con il Comune – continua Bucella – abbiamo costituito il corpo bandistico della città". Tradizione romagnola, swing, jazz, colonne sonore di cartoni animati definiscono il repertorio della Band che ‘marcia’ così in lungo e in largo per l’Italia, con incursioni in Francia e in Germania.

"Sono tanti gli allievi che si sono avvicinati in questi anni – racconta il presidente –, a tutti va un sincero ringraziamento per il ‘rumoroso’ contributo che lasciano tutt’ora". Un vero patrimonio per la comunità bertinorese come si evince anche della prima cittadina. "La Power Marching Band è un elemento imprescindibile di tutte le manifestazioni che si svolgono nel nostro Comune – dichiara Gessica Allegni –. Voglio ringraziare il maestro Zanca, il presidente Buccella e tutti i musicisti perché rappresentano un esempio unico di musica d’insieme, capaci di accompagnare commemorazioni storiche, momenti ludici e di festa, aggiungendo sempre una nota di colore e creando coinvolgimento tra chi assiste alle loro esibizioni. Una bella esperienza che era importante celebrare, in occasione dei 20 anni di attività, a cui ci auguriamo ne seguano tanti altri".

Completamente sold out è la Cena della Vendemmia che occuperà piazza della Libertà dalle 20 con protagonisti i prodotti del territorio e i vini dell’Associazione Vignaioli di Bertinoro, presentati da Ais Romagna. Al termine della cena Rock’n roll anni ‘70 con i Silver Fox, gruppo composto da Vince Vallicelli, Loris Ceroni, Gionata Costa, Davide Falconi, Paolo Domeniconi. Per chi non avesse prenotato la Cena, nella stessa piazza sono attivi gli stand gastronomici a cura delle associazioni locali e del paese gemello di Kaufungen (Germania) che apriranno al pubblico alle 21,30. Come in tutti i giorni della Festa, dalle 19 alle 00,20 sarà attiva la navetta gratuita con partenza dai parcheggi di via Badia e via Allende per raggiungere il centro storico interdetto al traffico.

Matteo Bondi