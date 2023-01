I 22 TAGLIANDI VINCENTI DI FORLì-CESENA

1) 44727 (auto Fiat Panda) – 2) 331913 (ombrellone e 2 lettini per stagione ’23 in uno stabilimento a scelta a Cesenatico) – 3) 36841 (computer portatile Lenovo) – 4) 47345 (soggiorno in trilocale al Campeggio Villaggio Turistico Baia Calenella, Vico del Gargano Fg) – 5) 39684 (weekend in un capoluogo italiano in Hotel 4 stelle con guida privata per visita città per due persone compresa colazione) – 6) 36504 (stampante Konica Minolta 4000I) – 7) 39757 (buono spesa 300 euro presso Marcosport Cesena) – 8) 43159 (cena gourmand vini inclusi al Relais Villa Margherita e Ristorante Magnolia per due persone) – 9) 47573 (buono spesa da 300 euro presso Gommauto Forlì) – 10) 35653 (buono spesa da 250 euro presso Conad Bengasi Forlì) – 11) 43636 (borsa Campomaggio&Caterina Lucchi) – 12) 48499 (cena per due persone al ristorante Terre Alte) – 13) 44718 (confezione prodotti Coldiretti) – 14) 43636 (buono spesa 150 euro per l’acquisto di una bicicletta presso Alice Bike Cesena) – 15) 42591 (montalatte professionale) – 16) 49103 (pernottamento B&B con ingresso in piscina e spa per 1 persona alle Terme Bagno di Romagna) – 17) 37374 (voucher ingresso mostra San Domenico e cena all’Osteria Don Abbondio Forlì per due persone) – 18) 31649 (cesto prodotti cioccolato artigianale) – 19) 39152 (2 lezioni di pilates in coppia presso Just Pilates Cesena) – 20) 37405 (pacchetto taglio, piega, trattamento e Phon presso Parrucchiera Cristina a Cesena); 21) 32443 (buono da 100 euro per occhiali da vista presso Ottica Giuliani Forlì) – 22) 31915 (abbonamento per un mese presso Fit Express Cesena). Per il ritiro contattare la sede a Forlì dello Ior (via Andrea Costa 28, tel. 0543.35929).