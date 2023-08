I 2.500 euro chiesti finora da 202 imprese

La Camera di commercio della Romagna ha liquidato altri 18 contributi ad altrettante imprese della propria area: salgono così a 31 quelle che hanno già ricevuto i 2.500 euro a fondo perduto, previsti dal Bando Resistere, per mitigare i danni subiti e potere proseguire la propria attività. Di queste 31 imprese, 22 sono micro, 7 piccole e 2 medie. L’analisi dei settori di appartenenza conferma la prevalenza del settore commercio, con 12 imprese, seguito dal manifatturiero con 7 e dai servizi di alloggio e ristorazione con 4. Le imprese iscritte all’albo artigiani, trasversali a più settori, sono 9. A due settimane dall’apertura del bando, le domande presentate sono 202 e altre sono in arrivo, essendo già stata inoltrata la documentazione fotografica con l’App Resistere, in attesa di completare la pratica allo sportello telematico ‘Contributi alle imprese’ all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere.

"Continuiamo senza sosta nell’iter istruttorio delle domande e nell’erogazione dei contributi, con grande soddisfazione rispetto a tempi, procedure adottate e complementarietà di settori e territori coinvolti – commenta Carlo Battistini (nella foto), presidente della Camera di commercio della Romagna –. Abbiamo anche iniziato a lavorare, con le associazioni di categoria dell’agricoltura per un aiuto concreto, mirato alle specifiche difficoltà nel settore".

La maggior parte delle richieste, 69, provengono da imprese del settore Commercio e ristorazione (oltre un terzo del totale), mentre 38 sono delle attività manifatturiere e 24 delle costruzioni. Le restanti richieste si dividono con una certa equità tra i restanti settori e oltre il 37% sono di imprese artigiane. Guardando alla sede delle imprese che hanno presentato la richiesta di contributo, risulta che 103 sono di Forlì e 57 di Cesena, poi le altre sono distribuite in modo omogeneo fra entroterra e zona marittima.