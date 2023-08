’I 3 comici’: grande evento in piazza "Importante riuscire a sorridere"

Un tour emiliano-romagnolo, pensato e realizzato da artisti emiliano-romagnoli: lo spettacolo ’I tre comici’ farà tappa in piazza Saffi, lunedì 4 settembre. Un evento che, peraltro, si pone concettualmente in continuità con ’Cara Forlì’, la grande kermesse dedicata al liscio, prevista questo weekend. Sul palco saliranno tre giganti incontrastati della comicità, resi famosi da Zelig e dai numerosi one man show: Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi, romagnolissimi i primi due, bolognese il terzo. Per la prima volta insieme, si esibiranno con la volontà di rappresentare l’essenza della comicità del territorio, in uno spettacolo che è stato già in scena a Reda (Faenza) e che ha tutti i numeri per essere, anche a Forlì, un grande successo.

"La gente ci apprezza e anche noi ci divertiamo tanto – dice Giuseppe Giacobazzi, collegato a distanza, in occasione della presentazione dell’evento –. Il pubblico, nonostante il momento difficile, riesce a sorridere e questo per noi è molto importante". Angelo Bagnara è il manager del trio: "L’idea è nata come un uovo di colombo – spiega – sulla scia degli spettacoli di Giacobazzi, nei quali lui era il mattatore e si esibiva accanto ad artisti meno noti. Abbiamo pensato di coinvolgere dei big e preso contatti con Cevoli e Pizzocchi". Così è nato il trio e, soprattutto, il progetto di realizzare un tour nelle maggiori piazze emiliano-romagnole. "Saranno tre momenti dedicati alla tradizione del territorio – dice l’assessora Andrea Cintorino, che fa riferimento anche alle due giornate dedicate al liscio –. E saranno ad ingresso gratuito, con l’amministrazione che sosterrà tutti i costi. Ci possiamo dire soddisfatti per la programmazione estiva – continua l’assessora – che ci restituisce un bilancio assolutamente positivo. E Il mese di settembre sarà pieno di appuntamenti, con i concerti del mercoledì e i venerdì divini".

Il sindaco Gian Luca Zattini sembra fare fatica a lasciarsi alle spalle le difficoltà in cui versa il territorio. "Questa estate è partita con una tragedia – dice il primo cittadino –. Giovedì incontriamo Figliuolo, ma non abbiamo abbandonato l’idea di un’estare che deve essere piacevole. Questo è un appuntamento importante, con tre artisti che rappresentano l’Emilia-Romagna".

Lo spettacolo avrà inizio alle 21, con mille posti a sedere, fino ad esaurimento ingresso libero e gratuito dalle 19,30 nella zona transennata della piazza).

Paola Mauti