I 40 anni della tradizionale sagra dell’Epifania

Si presenta ricco di eventi il programma delle manifestazioni per l’Epifania a Predappio, dove quest’anno la ‘Sagra della Befana’ festeggia i 40 anni di attività e dove si terrà il concerto all’Ice Village in piazza Garibaldi. La 40ª ‘Sagra’ si aprirà oggi pomeriggio, quando i gruppi dei Befanotti del territorio animeranno il capoluogo e le frazioni, con la tradizionale allegria e il seguente programma: 14.30 a Predappio San Camillo e Predappio Alta piazza Cavour; 15 Fiumana piazza Pertini, Predappio Alta casa di riposo Piccinini e Santa Marina; 15.30 Predappio casa di riposo Girasoli; 16.30 Predappio piazza Sant’Antonio e Predappio San Cassiano; 17.15 San Savino (ex scuola) e Tontola (via Daolio); 18 Santa Lucia chiesa. Il culmine si raggiungerà domani, prima alle 11 a Fiumana davanti alla chiesa e poi alle 14.15 in piazza Garibaldi a Predappio, con l’esibizione dei vari gruppi di Befanotti della vallata del Rabbi e dintorni: Fiumana, San Martino in Strada, Gruppo Val Montone, Predappio, Befana del Rabbi e Premilcuore.

Durante la manifestazione saranno offerti vin brulé e dolciumi per tutti e calze ai bambini. I festeggiamenti proseguiranno sabato all’Ice Village in piazza Garibaldi, quando si terrà, con inizio alle 15, il concerto dei ‘Surprise Christmas Choir’, con ingresso gratuito. Concludono gli organizzatori: "Ringraziamo gli sponsor per la collaborazione che ha reso possibile, in sinergia col Comune, la realizzazione del ricco programma di eventi per grandi e piccini. Un ringraziamento particolare va ai famigliari di Egidio Magnani che hanno devoluto le offerte in memoria del loro caro, da poco scomparso, per la realizzazione degli eventi in piazza Garibaldi".

Quinto Cappelli