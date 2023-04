I 5 anni del vescovo Da quel ’calcio d’inizio’ al Covid: "Chiesa viva"

Era il 22 aprile del 2018 quando mons. Livio Corazza, originario di Concordia-Pordenone, arrivò in città. Sono passati infatti 5 anni dal caloroso abbraccio della diocesi al nuovo vescovo di Forlì-Bertinoro. In quella giornata, accompagnato dall’allora vicario generale, mons. Pietro Fabbri, Corazza visitò prima in forma privata la casa di riposo Zangheri e la casa circondariale, poi pranzò al Buon Pastore con gli ospiti delle mense Caritas. Nel pomeriggio, davanti alla chiesa del Suffragio in corso della Repubblica, fu accolto dai giovani in festa che lo invitarono anche a tirare il pallone nella porta che avevano allestito appositamente per lui. Corazza fece gol dando così il ’calcio d’inizio’ al suo ministero episcopale forlivese. Seguirono l’omaggio a San Mercuriale, il saluto alle autorità in piazza Saffi con l’allora sindaco Drei e, infine, la messa di insediamento in Cattedrale, con centinaia di persone in chiesa e molte altre all’esterno a seguire la cerimonia sui maxischermi in una calda giornata di sole che fu anche una festa di popolo.

Nel giorno del suo anniversario, oggi, il vescovo parteciperà alle 9.30 in seminario al convegno su Annalena Tonelli, alle 17 amministrerà il sacramento della cresima nella parrocchia di Bussecchio e alle 19.30, in quella di San Paolo, presiederà l’incontro di ringraziamento con i volontari che hanno collaborato alla festa della Madonna del Fuoco. "E’ stata un’esperienza che ha toccato il mio essere uomo – racconta mons. Corazza, ricordando quel giorno di 5 anni fa, sul sito della diocesi – che ha comportato uno sradicamento. Ho lasciato improvvisamente tutti gli affetti, le amicizie, la famiglia, la Chiesa che servivo là e per la quale avevo scelto di donare la mia vita. E mi sono inserito in un’altra realtà. Con un incarico da inventare. Ma avevo una serenità dentro che mi ha stupito e mi stupisce ancora".

Una chiesa ’in uscita’ e in dialogo con le persone, in particolare con i giovani, caratterizza il ministero episcopale di mons. Corazza, che ha aperto anche il palazzo del vescovado, in piazza Dante 1, ad una mostra allestita fino al 28 aprile in cui i ragazzi sono protagonisti. Il vescovo si prepara a partecipare alla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona dal 31 luglio al 6 agosto, dove accompagnerà circa 300 giovani forlivesi, che incontrerà domani al termine del loro pellegrinaggio al santuario di Montepaolo. Sin dall’inizio ha scelto di non abitare in vescovado, bensì in una stanza del seminario di via Lunga, dove vi sono anche altri ospiti fra cui preti anziani. Tra gli avvenimenti più impegnativi di questi anni ricorda gli anni del Covid. "E’ stato il momento più difficile, – ricorda– ma anche quello dove con più forza ho sentito la mia responsabilità. Lo abbiamo affrontato insieme e insieme, con il sostegno della fede, lo abbiamo superato". Fra le esperienze più forti e toccanti la processione per le vie deserte di Forlì con l’immagine della Madonna del Fuoco, in pieno lockdown. Fra gli altri avvenimenti che hanno costellato questi 5 anni, la beatificazione di Benedetta Bianchi Porro in Cattedrale, la partecipazione a Roma a quella di Madre Clelia Merloni, l’ordinazione sacerdotale di don Massimo Tumini e don Filippo Foietta.

"Ho scoperto a Forlì una Chiesa viva – aggiunge il vescovo – vivace e intraprendente, che non si arrende di fronte ai cambiamenti e che, anzi, cerca di rispondere con fede e passione. Mi colpisce l’essere protagonista della Chiesa nei percorsi di cambiamento e di solidarietà della società civile".

E infine: "Nonostante non sia più una realtà maggioritaria, la Chiesa di Forlì è già una minoranza creativa" evidenzia il vescovo, che sin da subito ha saputo creare un legame speciale con i forlivesi grazie al suo stile semplice e cordiale, fatto di gesti e parole accoglienti.

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, inoltre, mons. Corazza ha guidato momenti di preghiera ecumenica per la pace, promuovendo iniziative di aiuto e ospitalità dei profughi.

Alessandro Rondoni