I 5 Stelle non si presenteranno alle elezioni Comunali di Galeata

Non ci sarà il simbolo del Movimento 5 Stelle sulla scheda elettorale alle prossime amministrative del 14-15 maggio a Galeata. Lo ha comunicato il coordinatore provinciale Mauro Frisoni (nella foto): "Ci siamo confrontati in queste ultime settimane con gli attivisti locali – le sue parole – e abbiamo fatto una serie di valutazioni. Pur apprezzando la volontà di mettersi in gioco e costituire una lista, si è preso atto che non ci sono purtroppo le condizioni per avanzare una nostra candidatura".

Scartata anche l’ipotesi di entrare con il simbolo nella lista civica progressista che si contrappone a quella dell’attuale sindaco: sarebbe stato necessario "un tempo più lungo per svolgere un doveroso e approfondito confronto sui temi. E’ una scelta sofferta, ma che riteniamo più seria e rispettosa dei cittadini di Galeata; piuttosto che entrare in una coalizione elettorale senza un credibile progetto politico, preferiamo rimanere fuori e continuare a seguire da vicino le vicende del Comune".

Anche i coordinatori regionali Gabriele Lanzi e Marco Croatti prendono atto della decisione, pur ribadendo la volontà di restare attivi a Galeata come in tutta la provincia, che nella primavera del 2024 vedrà gran parte dei Comuni andare al voto. "Invitiamo i nostri elettori – conclude la nota del coordinatore – ad andare a votare, valutando attentamente temi e programmi e sostenendo chi pone al centro persone e bene comune".

Nessuna indicazione di voto quindi da parte del M5S, che alle comunali del 2013 pur tuttavia con candidato sindaco Luca Taffetani aveva preso 55 voti. Restano così tre per ora i candidati: Francesca Pondini, Giorgio Ferretti e Sara Quadrelli.

o. b.