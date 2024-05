I 50 anni dal Pci a Zattini. Zelli: "Anche la ‘sua’ Dc appoggiò diga e università. A sinistra pesò la rottamazione"

Gabriele Zelli, più volte assessore con le giunte di sinistra, ha letto la posizione del sindaco Gian Luca Zattini sui suoi predecessori?

"Sì. Mi è parso un tentativo di spostare la discussione su altri temi dopo le difficoltà e le polemiche nei giorni dell’anniversario dell’alluvione".

Ha corretto il tiro sui ‘50 anni di sfacelo’?

"Per me non lo pensava nemmeno. Non l’avevo mai sentito esprimersi nei termini che ha usato al dibattito organizzato da Cna".

Come fa a dirlo?

"Zattini ha rivendicato più volte la sua antica militanza nella Democrazia Cristiana. Beh, la Dc ha appoggiato alcuni di quei progetti che poi ha citato nel testo pubblicato domenica. Certo, erano anni in cui lo scontro su Ridracoli era aspro... nella Dc era diversa la posizione di Romano Baccarini da quella di Roberto Pinza, che essendo presidente della Camera di commercio si trovava poi ai tavoli col sindaco Zanniboni...".

Proprio Zanniboni, l’Imperatore delle Acque, sembra una figura riscoperta.

"Non era pensabile costruire la diga senza una concordia istituzionale. Erano favorevoli anche i comuni a guida Dc, penso a Faenza, per non parlare del Governo. Casomai erano critici, oltre ai Verdi, quelli di destra...".

Se si parla di Dc, viene spontaneo ricordare il senatore Leonardo Melandri. Dunque l’università.

"Melandri fu anche presidente di Serinar, la società che ancora oggi si occupa dell’insediamento universitario a Forlì e Cesena".

Dunque anche l’università sfugge alla definizione di ‘sfacelo’: il sindaco l’ha riconosciuto.

"Ciò che voglio sottolineare, però, è che il primo progetto che ipotizza aule al vecchio ospedale Morgagni risale al biennio 1986-87. Incredibile, se si pensa che l’ospedale sarà trasferito a Vecchiazzano solo nel 2004. Questo per dire che tanti progetti hanno radici negli anni Ottanta: sono solide, e quei progetti sono cresciuti e ancora cresceranno".

Zattini però fa una considerazione politica: tra un sindaco e l’altro non correva buon sangue. Oppure tra sindaci e partito, che fosse il Pci oppure Pds, Ds e Pd. Su questo ha ragione?

"Zattini ha un po’ semplificato alcune vicende...".

Però non è un mistero che a un certo punto Zanniboni ruppe. E non fu il solo.

"Zanniboni mi sta molto a cuore, mi fu vicino. A volte chi pensa con la propria testa non viene premiato dai partiti. E lui, partito come operaio, veniva invitato a convegni internazionali sulle dighe: avrebbe voluto continuare come presidente di Romagna Acque e l’avrebbe meritato. Però cominciavano a esserci enti romagnoli, con una logica di rotazione della presidenza: altri territori chiedevano quel posto e si preferì cambiare. E poi ci fu il caso del teatro".

Allude al progetto Sacripanti per il San Domenico?

"Sì. Sedioli archiviò un progetto al quale Zanniboni teneva molto. Sauro, che è l’unico sindaco di quegli anni che Zattini non ha citato, fu coraggioso perché si rese conto che era un progetto divisivo. E bisogna tenere conto che i partiti che sostenevano la sua giunta si stavano dissolvendo per effetto di Tangentopoli: dunque furono anni molto difficili, in cui era costretto a mediare coi singoli consiglieri di maggioranza. Ma Zanniboni prese quella scelta come un affronto. Sottolineo, però, che anche in questo caso le scelte decisive furono prese trent’anni fa".

La frattura più evidente fu quella tra Nadia Masini e Roberto Balzani.

"Tanti progetti della giunta precedente non furono più considerati. Ne dico uno, perché l’argomento resta d’attualità: il centro storico. Un progetto davvero partecipato, frutto di molteplici incontri, votato all’unanimità dal consiglio comunale a fine mandato. Non se ne fece nulla".

Quella di Balzani è stata per lei è un’esperienza negativa?

"Positiva perché ha portato persone nuove all’impegno politico: c’era sicuramente necessità di un cambiamento. Verso la fine del mandato di Nadia, tra 2008 e 2009, si affacciava sulla scena Matteo Renzi parlando di rottamazione... Dico però anche che ci furono aspetti negativi: penso che si sia scelto di far fallire Sapro e Seaf, la società di gestione dell’aeroporto, senza sapere cosa fare dopo".

Ha ragione Zattini quando dice che Rusticali è stato ‘umiliato da presidente dell’aeroporto’?

"Il governo prevedeva che il Comune non restasse in società in perdita. La privatizzazione sarebbe stata la strada giusta, come lo è stata con F.A., ma allora non c’erano le condizioni... Rusticali credette nell’aeroporto, ma se il Comune che era azionista voleva liquidare la società, era logico che si creasse una situazione delicata. Franco finì isolato".

In tutti i casi che sta descrivendo, c’è una forte tensione interna.

"Cito però la vera novità portata da Balzani: la collezione Verzocchi a palazzo Romagnoli. A smembrarlo è la giunta Zattini".

Lei è impegnato in questa campagna elettorale?

"No. La lista civica ‘RinnoviAmo Forlì’ mi ha chiesto di partecipare a una camminata, ho accettato perché mi interessa che si conosca la storia della città. Se me l’avesse chiesto, penso che avrei accettato anche per Zattini".

Come lei, non sono impegnati neanche gli ultimi sindaci di sinistra: difficile che Roberto Balzani o Davide Drei replichino a Zattini che li ha citati o difendano Rinaldini. Non è questa un’anomalia?

"Sarebbe però interessante se i sindaci di sinistra viventi dicessero cosa ne pensano...".

In questo quadro, è difficile che il Pd di oggi rivendichi le battaglie di quegli anni? È per questa assenza che, secondo lei, lo fa Zattini?

"Credo però che, mentre il centrodestra fa numerosi annunci, il centrosinistra dovrebbe rivendicare la bontà del proprio operato nel passato. Dovrebbe farlo con soluzioni concrete. Invece vedo che entrambi gli schieramenti dibattono senza entrare nel merito dei programmi".