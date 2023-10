I 510mila euro donati: "Li useremo così"

Un teatro Fabbri gremito ha salutato sabato sera l’evento ’Una foresta che cresce farà più rumore di un albero che cade’ organizzato da Elfi spa, con il patrocinio del Comune di Forlì. La serata, presentata dalla giornalista Simona Branchetti, ha visto sul palco i sindaci di Forlì, Cesena, Ravenna e Faenza, destinatari della donazione di 510mila euro raccolti dall’azienda forlivese nel fondo emergenza alluvione, creato per aiutare imprese e cittadini colpiti, e la vicepresidente della Regione, Irene Priolo. "Il risultato raggiunto – spiega Sergio Lorenzi, direttore generale di Elfi – è inaspettato e straordinario ed esprime la generosità di tanti romagnoli e non, con 135 donazioni ricevute. La somma sarà divisa in quattro parti uguali tra le città maggiormente toccate dall’alluvione e seguiremo con attenzione la destinazione e gli interventi che verranno effettuati". I sindaci Gian Luca Zattini di Forlì e Michele De Pascale di Ravenna devolveranno i soldi alle famiglie più bisognose, mentre Enzo Lattuca di Cesena acquisterà dei mezzi per la Protezione civile e Massimo Isola di Faenza investirà la donazione nella ricostruzione della scuola materna Il Girasole, andata distrutta nel maggio scorso. Ulteriori 10mila euro sono inoltre stati devoluti alla Protezione civile di Forlimpopoli e alla Caritas di Forlì-Bertinoro per il supporto dato durante l’alluvione. "Continua a crescere la solidarietà e la forza della comunità – afferma il vescovo Livio Corazza – con tante persone che si sono impegnate aiutando il prossimo. Mi piace ricordare l’esempio di dieci giovani della comunità islamica forlivese che hanno lavorato di fronte al Seminario vescovile spalando il fango, in un momento di solidarietà importante". Finita la parte istituzionale, è iniziata l’esibizione dello storico gruppo musicale I Nomadi che hanno presentato i brani del loro repertorio, con il pubblico del teatro a cantare in coro, nel finale della serata, la celebre ’Io vagabondo’, e le luci dei cellulari ad illuminare la platea.

Gianni Bonali